İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleri konuşuldu.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti Bayrampaşa Meclis üyesi ve başkan vekili adayı İbrahim Akın, 21 Eylül'de gerçekleştirilen ve İstanbul 8. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine ilişkin konuştu.

Akın, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerlerine yedek üyelerin getirildiği meclis üyelerinin istifalarında usulsüzlük bulunduğunu öne sürdü.

Meclis üyelerinin partilerinden ve meclis üyeliğinden istifa edebilmeleri için gerekli şartlar bulunduğunu belirten Akın, şunları söyledi:

"Kişinin bedenen yazı işleri müdürüne evrakını vermesi gerekir. Ya da 'Vekaleten siyasi parti üyeliğinden, meclis üyeliğinden istifa edebilirim.' vekaletiyle istifa etmesi gerekir. Bayrampaşa'da tutuklanan (CHP'li) 5 arkadaşımız temmuz ayındaki istifalardan sonra, tarihsiz istifa dilekçesi verdiler ve tutuklu oldukları süre zarfında yazı işleri müdürlüğünden istifaları devreye sokuldu. Mevcut da yazı işleri müdürü 'Bu usulsüzlüğü yapamam.' dedi. Bir günde başkan vekili yazı işleri müdürünü değiştirdi, bu usulsüzlüğe imza attılar. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunuldu." şeklinde konuştu.

CHP'nin yaptığı bu usulsüzlükle meclis üyeliğine getirilen 5 kişinin, başkan vekilliği seçimlerine katılarak oy kullandığını aktaran Akın, konu hukuka intikal ettiği için seçim günü itiraz etmediklerini belirtti.

Başkan vekili seçiminde CHP'lilerin kendilerine "dışarıdan pusula getirildi" şeklinde suçlamada bulunduğunu dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Bu bir akıl tutulması. Yazı işleri müdürlüğü sizde. Bize 'Pusula budur.' diye göstermemişsiniz. İkinci turda bir pusulada sözüm ona kaşe yanlış yere vurulmuş. Biz dışarıdan getirmişiz. Niye getirelim? Zaten 19 oy bizim. Ben senin 18 oyunu 17'ye, 16'ya düşürsem 'Dışarıdan pusula getirdin.' diyebilirsin. Geldik, salona girdik, pusulamız önümüze geldi. Pusulayı mühürleyen arkadaşımız Deniz Bey de (CHP'li katip üye) orada vurdu. Peki dışarıdan pusula geldiyse nerede bu fazlalık? Hani iddia edilen 'Çalmışız, dışarıdan getirmişiz.' ya. Maalesef biz çalmayı beceremiyoruz işte. Çalsaydık 18 olmazdı o."

Akın, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili ve CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın adaylığında hukuki bir engel görmediğini, ancak bunu tarafsızlık şartına bağladığını kaydetti.



