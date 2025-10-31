İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

CHP'nin ''rüşvet piyasası''nda bir isim daha: Meclis üyesi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi N.A., bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

31 Ekim 2025 Cuma 00:58
CHP'nin ''rüşvet piyasası''nda bir isim daha: Meclis üyesi gözaltına alındı
İlçede müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A'nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen N.A'nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan N.A'nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

