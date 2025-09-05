CHP'nin şaibeli delege seçimi iptal oldu

İddialara göre, yerel seçim öncesinde iş vaadiyle belediyede işe alınan bazı kişilerin CHP'ye üye yapıldığı, seçim günü ise otobüslerle sandık alanına taşındığı öne sürüldü. Bu kişilere mühürlü zarflar içinde "turuncu liste" verildiği ve oy kullandıktan sonra pusulaların eksiksiz çıkıp çıkmadığının kontrol edildiği iddia edildi. Seçim günü minibüslerde belediye personeline mühürlü zarfların dağıtıldığı anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi. Usulsüzlük iddiaları ve yapılan itirazlar üzerine seçim kurulu ve Balıkesir CHP İl Başkanlığı, Bandırma'daki ilçe delege seçimlerini iptal etti. İl Başkanlığı, seçimlerin 7 Eylül Pazar günü yeniden yapılacağını duyurdu.

"CEZA ALAN YOK" TEPKİSİ

Seçimin iptal edilmesine rağmen usulsüzlükle ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmaması parti tabanında tepkiyle karşılandı. CHP'liler arasında "Madem bir usulsüzlük var, neden kimse ceza almıyor?" sorusu gündeme geldi.

İptal kararından önce CHP Bandırma İlçe Başkanlığı'nda Dursun Mirza ve Mehmet Atak bir basın toplantısı düzenledi. Mirza burada yaptığı konuşmada, seçimden "ezici bir sonuçla" galip çıktıklarını belirterek süreci "tam bir demokrasi şöleni" olarak nitelendirdi. Ancak bu açıklamanın hemen ardından Balıkesir CHP İl Başkanlığı seçimlerin iptal edildiğini duyurdu. Parti içindeki çekişmelerin giderek sertleştiği de ortaya çıkmış oldu.

Bandırma CHP'de yaşanan kriz sürerken, beyaz listenin adayı Merve Polat'ın da bugün saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Polat'ın, seçim sürecindeki iddialara ve yeniden yapılacak seçimlere ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

