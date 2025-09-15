İSTANBUL 26°C / 18°C
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
İSTANBUL
Güncel

CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası 24 Ekim tarihine ertelendi.

HABER MERKEZİ15 Eylül 2025 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Şaibeli kurultay davası başladı Mahkeme hakiminden CHP'nin talebine ret

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

  • şaibe
  • kurultay
  • dava

