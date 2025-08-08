CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 2023'teki il kongresiyle ilgili şaibe iddiaları üzerinde başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifade verdi.

Canpolat, TGRT Haber'de ifadesine ilişkin şöyle konuştu: Kongredeki konuşmamın arkasındayım. Hiçbir gizli ajandam yoktur. Devlet kimin ne olduğunu biliyor. Ülke içinde birliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa, devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor.

32 OY FARKLA KAYBETMİŞTİ

Kongrede başkanlık yarışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik, 342 oyla kazanmıştı. Canpolat ise 310 oy almıştı. Canpolat, konuşmasında "CHP örgütü delegeleri, sadece oy vermek için işe alındığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Belediye localarında delege pazarı kurabilirsiniz" sözleriyle şaibeye dikkat çekmişti.

