8 Ağustos 2025 Cuma
  • CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi: Hırsızı savunacak halimiz yok
Güncel

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi: Hırsızı savunacak halimiz yok

CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, şaibeli kurultay soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifade verdi. O süreçte 'Belediye localarında delege pazarı kuruldu' iddiasıyla gündeme gelen Canpolat, 'Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok.' dedi.

8 Ağustos 2025 Cuma 08:40
CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 2023'teki il kongresiyle ilgili şaibe iddiaları üzerinde başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifade verdi.

Canpolat, TGRT Haber'de ifadesine ilişkin şöyle konuştu: Kongredeki konuşmamın arkasındayım. Hiçbir gizli ajandam yoktur. Devlet kimin ne olduğunu biliyor. Ülke içinde birliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa, devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor.

32 OY FARKLA KAYBETMİŞTİ

Kongrede başkanlık yarışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik, 342 oyla kazanmıştı. Canpolat ise 310 oy almıştı. Canpolat, konuşmasında "CHP örgütü delegeleri, sadece oy vermek için işe alındığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Belediye localarında delege pazarı kurabilirsiniz" sözleriyle şaibeye dikkat çekmişti.

Popüler Haberler
