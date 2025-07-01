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CHP'nin şaibeli kurultay davasında yeni gelişme

CHP'nin 38'inci kurultayı ile ilgili Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı.

AA1 Temmuz 2025 Salı 14:06 - Güncelleme:
CHP'nin şaibeli kurultay davasında yeni gelişme
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile ilgili bazı şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine aykırılık suçundan açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine muhalefet suçundan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Mahkemenin davaya ilişkin verdiği görevsizlik kararının ardından dosya, itiraz üzerine Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İtirazı değerlendiren Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararını kaldırarak, davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilmesine hükmetti.

Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için açtığı dava ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor.

  • CHP kurultay davası
  • şaibeli iddia
  • Ağır Ceza Mahkemesi

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