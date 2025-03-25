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CHP'nin şaibeli kurultayında yeni rüşvet iddiası: 600 bin lira ve cep telefonu teklif ettiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin soruşturmasında, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara'da olduğu süreçte şahsi hattına da telefon geldiğini kaydeden Ölmez, 'Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik.' ifadelerini kullandı.

AA25 Mart 2025 Salı 10:39 - Güncelleme:
CHP'nin şaibeli kurultayında yeni rüşvet iddiası: 600 bin lira ve cep telefonu teklif ettiler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Kemal Ölmez, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Hakkari delegesi olduğunu, kurultay esnasında oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğine şahit olduğunu anlattı.

Ankara'da olduğu süreçte şahsi hattına da telefon geldiğini kaydeden Ölmez, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik." ifadelerini kullandı.

"FARKLI KİŞİLERDEN TEKLİFLER YAPILDI"

Daha sonra seçilen yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildiğini belirten Ölmez, o dönem kendisini arayan telefon hatlarını kimin kullandığının araştırılması için HTS kaydının incelenmesine rızası olduğunu ifade etti.

Tanık Nazım Demir ise kurultay döneminde Hakkari CHP il başkanı olduğunu, o dönem delegelere para, makam ve mevki teklif edildiği öne sürdü.

Demir, şunları kaydetti:

"CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesine kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk."

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