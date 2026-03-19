  CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası taşkınlık: 2 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla Saraçhane'de düzenlenen 99. mitingin ardından, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerlerini tekmeleyerek taşkınlık çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 07:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından bir grubun taşkınlık çıkarması nedeniyle gözaltına alınan 35 kişinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden E.Ç'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme", B.B'nin ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Dünkü mitingin ardından polis bariyerlerini tekmeleyen ve güvenlik güçlerine direnen grup, yapılan uyarılara rağmen eylemini sürdürmek istemişti. Bunun üzerine polis, yüzleri maskeli olan ve bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruba, taşkınlıklarını sürdürmeleri nedeniyle müdahale etmiş ve 35 kişiyi gözaltına almıştı.

