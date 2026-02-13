İSTANBUL 14°C / 8°C
  CHP'nin TBMM'deki provokasyonu! Bakan Gürlek: Kuliste herkesle el sıkıştı, sonrasında o olaylar gerçekleşti
Güncel

CHP'nin TBMM'deki provokasyonu! Bakan Gürlek: Kuliste herkesle el sıkıştı, sonrasında o olaylar gerçekleşti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Meclis iradesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk davasının canlı yayınlanabileceğini ifade etti. Meclis'teki yemin töreni sırasında yaşananlar ile ilgili olarak ise Gürlek 'Önce Bekir Bozdağ'ın odasına gittim, diğer partilerin grup başkan vekilleri de oradaydı. Çok nazik bir ortam vardı. Kuliste herkesle el sıkıştı. Sonrasında o olaylar gerçekleşti. Bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama yüce Türk Meclisi'nde bir kurum adına yemin yapıyoruz burada bu olayların yaşanması beni üzdü, şaşkınlık yaşadım' dedi.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 21:37 - Güncelleme:
CHP'nin TBMM'deki provokasyonu! Bakan Gürlek: Kuliste herkesle el sıkıştı, sonrasında o olaylar gerçekleşti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni görevi ve gündemdeki konularla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Adalet yolunda milletimiz için hizmet edeceğiz. Heyecanlıyız, heyecanımız ile birlikte yeni projeler getireceğiz. Adalet milletin namusudur. Ben sadece siyasi kimliğin dışında adalet ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanındayım. Ben Türkiye'nin Adalet Bakanıyım 86 milyon vatandaşımızın sorunları dinlemek için buradayım.

Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Cumhurbaşkanımız kararname yayınladı. Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç'a gittik devir teslim töreni yaptık. Usul olarak bir yemin edilmesi gerekiyor. Önce Bekir Bozdağ'ın odasına gittim, diğer partilerin grup başkan vekilleri de oradaydı. Çok nazik bir ortam vardı. Kuliste herkesle el sıkıştı. Sonrasında o olaylar gerçekleşti. Bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama yüce Türk Meclisi'nde bir kurum adına yemin yapıyoruz burada bu olayların yaşanması beni üzdü, şaşkınlık yaşadım. Metin okunurken birden ortalık karıştı, orası Türkiye'nin en seçkin yeri. Meclis'in kürsüsüne gelirken insanlar üstümüze geldi. Benim şahsım önemli değil ama burada Meclis çok önemli, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumların yıpratılmaması gerekiyor.

