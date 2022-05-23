CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yırtık terliğini çıkararak "Bunu da çöpten alıp giymiştim" diyen Güllü'nün duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı.

Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkol sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü.

"Pazardan çürük domates topluyorum" diyen Güllü'nün diğer fotoğraflarındaki tarzı ve giyimi ise oldukça yerinde gözüküyordu.

Fotoğrafları gören pek çok sosyal medya kullanıcısı, Güllü'ye ve CHP'ye büyük tepki gösterdi.