İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4391
  • EURO
    28,911
  • ALTIN
    1617.96
  • BIST100
    8501.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin tutarsız siyaseti! Belediyelerde nasıl abi-kardeş saltanatı kurdukları ortaya çıktı
Güncel

CHP'nin tutarsız siyaseti! Belediyelerde nasıl abi-kardeş saltanatı kurdukları ortaya çıktı

CHP yönetimdeki Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinin kadrolarında akraba saltanatı kurulduğu ortaya çıktı. Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan'ın kardeş oldukları öğrenildi. Olay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yönettikleri belediyelerin başkanlarına seslenerek, 'Bu atamaları etik bulmuyorum. Babamın oğlu olsa işe almayın' sözleri akıllara geldi.

2 Ekim 2023 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
CHP'nin tutarsız siyaseti! Belediyelerde nasıl abi-kardeş saltanatı kurdukları ortaya çıktı
ABONE OL

CHP'li Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinde iki kardeşin belediye başkan yardımcılığı sıfatıyla görev yaptığı ortaya çıktı. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan'ın kardeş oldukları öğrenildi.

KADROLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Değişim tartışmalarıyla sancılı bir kongre sürecine giden CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 2019'daki yerler seçimlerde kazandıkları belediyelere akrabalarını dolduran belediye başkanları sonrası açıklama yapan ve "Bu atamaları etik bulmuyorum. Babamın oğlu olsa işe almayın" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bir karşılığı olmadığını gözler önüne seriyoruz. Kadıköy Belediyesi'nde ve 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Ataşehir Belediyesi'nde uzun yıllar boyunca görev yapan iki ismin abi kardeş olması dikkat çekiyor.

ÖNCE KADIKÖY'DE SONRA ATAŞEHİR

Ataşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan organizasyon şemasında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sadık Semih Kayhan ile Kadıköy Belediyesi'nde aynı ünvanla görev yapan Fahrettin Kayhan kardeşler. Sadık Semih Kayhan, ilk olarak 1994 yılında Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getiriliyor. Bu görevi tam 14 yıl boyunca sürdürüyor.

BİR DİĞER KARDEŞ DE KADIKÖY'DE

Semih Kayhan, 6 Mart 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen bir yasa ile ilçe olan Ataşehir'e belediye başkan yardımcısı olarak atanıyor. O tarihten itibaren de Ataşehir Belediyesi'nde aynı görevini sürdürüyor. Kadıköy Belediyesi'nin kurumsal internet sitesinde ise Fahrettin Kayhan için şu ifadeler yer alıyor: "Şu an 8. Dönem Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görev yapmaktadır. Bu dönemde (8. Dönem) Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı'na devam etmektedir."

/Fotoğraftaki: (Yukarıda)Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan/

/Fotoğraftaki: Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan/

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.