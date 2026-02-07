İSTANBUL 14°C / 8°C
  • CHP'nin umursamazlığı faciaya dönüşmüştü! Acılı aileden isyan
CHP'nin umursamazlığı faciaya dönüşmüştü! Acılı aileden isyan

İzmir'in Torbalı ilçesinde sağanak yağış sonrası suyla dolan alt geçitte mahsur kalan araçta 58 yaşındaki Mehmet Ekinci hayatını kaybetmiş, facia, kentte uzun süredir tartışılan altyapı yetersizliklerini, önlem eksikliğini ve CHP'nin umursamaz tutumunu bir kez daha gündeme taşımıştı. Evlerinde yakınlarıyla taziyeleri kabul eden acılı aile sorumluların ceza almasını talep ediyor.

7 Şubat 2026 Cumartesi 16:52
Buca ilçesindeki evlerinde yakınlarıyla taziyeleri kabul eden 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin kardeşi Fazıl Ekinci, çocuk yaşta babalarını kaybettiklerini, bu nedenle kendisine sahip çıkıp yetiştiren ağabeyi Mehmet Ekinci'yi baba yerine koyduğunu belirtti.

Ekinci, hidrolik ustası ağabeyinin olay günü bir fabrikadan tamirden döndüğünü, yaşananları anlamakta zorlandıklarını dile getirerek, bir yandan acılarını yaşarken İzmir'de yağışlardan sonra meydana gelen ölümlerin olağan karşılanmasının şaşkınlığını da yaşadıklarını ifade etti.

"Yağışlardan sonra haberlerde hep duyduğumuz şey başımıza geldi." diyen Fazıl Ekinci, benzer durumların tekrar yaşanmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı yönünde bilgi aldıklarını aktaran Ekinci, "Biz bunun sonuçlandırılmasını, sorumluların ceza almasını istiyoruz. Başka da bir isteğimiz yok. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Mehmet Ekinci bu işin sonu olsun, kimsenin canı yanmasın artık." diye konuştu.

Ekinci, bundan sonrası için devlet ve yerel yönetimler nezdinde önlem alınmasını istediklerini sözlerine ekledi.

- OLAY

Torbalı'da 5 Şubat akşamı Mehmet Ekinci'nin kullandığı 45 E 3077 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kalmıştı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla kamyonetten çıkarılan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

