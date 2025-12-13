AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

İstatistiklere göre, acil sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu ifade eden Arslan, bir vatandaşın 112'yi aramasının ardından ambulansın olay yerine ulaşma süresinin ortalama 7 dakika olduğunu, bunun, iyi bir sistem, iyi bir planlama ve sağlık personelinin özverisiyle gerçekleştiğini belirtti.

Arslan, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara, kanser hastaları ile gebelik öncesi ve sonrası dönemdeki vatandaşlara yönelik acil sağlık hizmetlerinin, sigorta güvenceleri olmasa bile ücretsiz verildiğini vurgulayarak, "İşte bu sosyal devlet anlayışının bir sonucudur. AK Parti'den önce fatura ödenemediği için doğumdan sonra rehin tutulan bebekler, sosyal güvencesi olmadığı için ameliyat olamayan, ilacını alamadığı için hastalıkları ilerleyen, sakat kalan birçok insan vardı. Bunlar hikaye değil, bizzat şahit oldum." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığından sonra en fazla bütçeye sahip bakanlık olduğunu vurguladı.

Vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti alması ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 2'lerden yüzde 8'lere çıkarıldığını aktaran Güneş, kamudaki hekim sayısının 91 binden 231 bine, hemşire sayısının 113 binden 326 bine çıkarıldığını söyledi.

Güneş, "Ülkemiz için hayal olan uçak, helikopter ve deniz ambulanslarını devreye sokarak 86 milyon vatandaşımıza yurdun her bir köşesinde 7 gün, 24 saat hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, vatandaşların kullandığı ilaçların kutu bazında yüzde 92'sinin, değer bazında ise yüzde 57'sinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca üretildiğini belirtti.

Türkiye'de üretilen ilaçların Avrupa, Orta Doğu, Türk Devletleri ve Afrika gibi bölgelerdeki 186'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Ateş, "Ülkemizde üretilen ilaçların ihracatı son 7 yılda yüzde 121 artarak, 2024 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmıştır." dedi.

"ELEKTRİĞİN, SUDAN UCUZ HALE GELDİĞİNİ RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİZ"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, enerji alanındaki yatırım ve projelere dikkati çekerek, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerjide birinci, hidroelektrikte ikinci, toplam yenilenebilir enerji alanında ise beşinci sırada yer aldığını bildirdi.

Elektrik talebinin 350 milyar kilovatsaati aşmasına rağmen arz güvenliğinin sorunsuz sürdüğünün altını çizen Dönmez, "Bu, izlenen politikaların doğruluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bugün tükettiğimiz elektriğin yaklaşık yüzde 46'sı yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaktadır. Rüzgar ve güneş yatırımlarından yakalanan ivme, sadece üretim kapasitemizi artırmakla kalmamış özel sektörün önünü açan bir yatırım iklimini de beraberinde getirmiştir. Depolamalı üretim tesisi modeli de ülkemizde yenilenebilir enerjiye çağ atlatacak mahiyette stratejik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara elektriği en dengeli maliyetle ulaştırmanın öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Dönmez, Ankara ve Eskişehir'deki su fiyatlarındaki artışa vurgu yaptı.

Dönmez, "Elektrik ve su fiyatlarındaki artış oranını mukayese ettiğimizde elektriğin, sudan ucuz hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız su faturasından korkmaya başladı. Benzer tablo toplu ulaşım hizmetlerinde de görüyoruz." dedi.

"DAHA GÜVENLİ VE İSTİKRARLI BİR ENERJİ GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, enerji alanında geçmişte kısıtlı imkanlara sahip Türkiye'nin bugün yenilenebilir enerjide Avrupa'nın lideri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji diplomasisinde dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu ifade eden Ök, "Türkiye artık enerjide sadece tüketici değil bölgesinde enerji üssü olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Yatırımlarımızı çeşitlendiriyor, enerjide tam bağımsız Türkiye için vatandaşımıza daha güvenli ve istikrarlı bir enerji geleceği için çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol keşiflerine yönelik muhalefetin ve bazı çevrelerin iddiaları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz 'petrol, doğal gaz bulduk' diyoruz onlar hepsine 'masal' diyor. Masal dedikleri Mavi Vatan'da gemilerimizle, sismik araştırmalarımızla, Deniz Kuvvetlerimizin çelik iradesiyle dimdik duruyoruz. Oruç Reis Afrika'da, Fatih Karadeniz'de, Yavuz Akdeniz'de. 'Ne işiniz var Libya'da diye soranlara hatırlatırız, arayanlar bulur, biz arıyoruz, buluyoruz, koruyoruz, milletimizin istifadesine sunuyoruz."