CHP'nin yalanına Haluk Bayraktar'dan sert tepki: Birazcık yüzleri kızarır mı acaba?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP'li Pınar Uzun Okakın'ın Baykar ile ilgili asılsız iddialarına sert tepki gösterdi. Haluk Bayraktar, bugüne kadar Baykar'ın nakit ve hibe desteği almadığını ifade etti.

Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmanın Baykar olduğunu belirten Haluk Bayraktar, "Bugüne kadar defalarca açıkladık. Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık" dedi.

Bayraktar, S/İHA Ar-Ge projelerinin başlangıcından bugüne kadar geçen 20 yıllık süreçte Baykar'ın tüm gelirlerinin %83'ünü, son yıllarda ise %90'dan fazlasını ihracattan elde ettiklerini ifade etti.

"YURT DIŞINDA KAZANIP ÜLKEMİZE GETİRİYORUZ"

Bayraktar, savunma sektöründe açık ara ihracat lideri olduklarını söylerken, "Yurt dışında kazanıp ülkemize getiriyoruz. Helal kazancımızın vergisini ödemekten de onur duyuyoruz" dedi.

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Yüksek teknolojiye sahip tüm yatırımlarımızı bugüne kadar 1 adet dahi sipariş garantisi almadan, ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla finanse ettik. Yatırım teşviği kapsamındaki tüm yatırımlarımızı aynı şekilde ihracattan kazandığımız öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik" dedi.

"STRATEJİK YATIRIMA DÜŞMANLIĞIN SONU YOK"

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yabancı yatırımcı hem tüm teşviklerden hem de tüm nakit ve hibe desteğinden faydalanırken bu destekleri kullanmayan milli bir firmaya bu tepki niye? Yatırıma hem de stratejik yatırıma düşmanlığın sonu yok" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ HAREKETİ AKAMETE UĞRAMADAN BAŞARIYA ULAŞMALI"

Türkiye tam bağımsız ve refaha sahip bir ülke haline gelmek için yüksek teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam etmesinin gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Dünyadaki her devletin yaptığı gibi ülkemiz de bu yatırımlara elinden geldiğince destek vermeli. Milli Teknoloji Hamlesi hareketi akamete uğramadan başarıya ulaşmalı" dedi.