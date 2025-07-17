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Güncel

CHP'nin yeni tiyatrosu yine tutmadı! Köylü kızı ''oyuncu'' çıktı

CHP'nin fonladığı yalan haber deposu medyanın mağdur diye kameralar önüne çıkarttığı “köylü kızı Zeynep” tiyatrosu çöktü. Zeynep'in bir ajansa oyuncu olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi17 Temmuz 2025 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
CHP'nin yeni tiyatrosu yine tutmadı! Köylü kızı ''oyuncu'' çıktı
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Geçtiğimiz günlerde zeytin ağaçlarını bahane ederek eylem yapan ve kendisini "köylü kızı Zeynep" diye tanıtan kadının bir ajansta amatör oyuncu olduğu ortaya çıktı. Söz konusu olay sosyal medya da gündem oldu.

ZEYTİN TİYATROCUSU İFŞA OLDU

Birçok kez aynı senaryolarla gündem oluşturmaya çalışan CHP'nin bir tiyatrosu daha çöktü. Geçmişte "Müftü karısı" ve "Neşe bacı" gibi sahte karakterlerle provokasyona kalkışan CHP ve medyası şimdi de "Köylü kızı Zeynep"i sahneye sürdü. "Köylü kızı Zeynep" olarak tanıtılan şahsın ise Alia Ajans'ta oyuncu olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

"MASALSI KÖY" SÖZLERİ YALAN MIYDI?

3 Temmuz 2025'te Aydın Çine'ye bağlı uzak bir dağ köyünden geldiğini ifade eden sözde köylü kızı Zeynep, "Adı gibi top top çamları olan, çam fıstığının yetiştiği yerden geliyorum. Köyüm o kadar güzel ki. Ama 10 yıl öncesinden bir şirket geldi ve o köyümün masalsı güzelliğini yerle bir etti. Benim köyümde öyle bir çam ağaçları vardı ki tek bir güneş ışığı sızıp da giremezdi, o kadar gürdü, o kadar heybetliydi. Öyle dere yataklarımız vardı ki, o kadar berraktı ki suyu eğilip içerdiniz. Masalsıydı köyüm ama şu an masalsı köyüm kalmadı. O çam ağaçlarının yerini kumdan dağlar aldı. O dere yataklarını molazlar sardı. Artık derelerden su akmıyor. Artık çamlar kuruyor, hayvanlar ölüyor, meralarımız kalmadı, arıcılık yapamıyoruz. Çam fıstıklarımız artık yetişmiyor." demişti.

FONDAŞTAN TİYATROCUYA DESTEK

CHP tarafından fonlanan Cumhuriyet söz ise konusu tiyatroyu "Köylü kızı Zeynep, zeytinlikleri korumak için TBMM kapısında gözyaşlarını tutamadı" şeklinde okuyuculara servis etmişti.

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