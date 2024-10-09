Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yenimahalle İlçesi'nde bir araziye atık dökümü yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından bölgeye eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atığı bırakıldığı tespit edildi. Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı belirlendi. İki belediyeye mevzuat uyarınca 1 milyon 299 bin 54'er lira idari ceza uyguladı.

DENİZİ KİRLETTİLER

Aydın Didim'de de Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisindeki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'na boşaltıldığı ihbarı üzerine Bakanlık çalışma başlattı. Ekipler, bölgeden su numunesi aldı. CHP'li belediyeler benzer olaylarla daha önce de gündeme gelmişti. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT atık su arıtma tesisinde, denize atık su deşarj edilmişti. Çevre Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira ceza kesmişti.

KÖRFEZ'E ÖZEL ÖNLEM

İzmir'de de belediyenin yetersiz önlemleri sonrası Körfez'de başlayan kirlilikle balık ölümleri meydana geldi. Bakanlık, arıtma tesislerinden denize atık su boşaltan belediyeye 1.8 milyon lira ceza kesmişti. Ayrıca, Körfez'in kurtarılması için de eylem planı hazırladı. Ayrıca İzmir'de iki kişi sokakta yoğun yağmur sonrası oluşan selde elektrik çarpması sonrası hayatını kaybetmişti.

İki belediyeye kaçak döküm cezası

İzmir'deki kirlilikte acı gerçek

Kirli su arıtılmadan denize boşaltıldı