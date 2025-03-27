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CHP'nin yıkımı için AK Parti harekete geçti! Şaraçhane'de temizleme çalışması başlatıldı

Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında zarar gören yapıları temizleme ve onarım çalışması başlattı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
CHP'nin yıkımı için AK Parti harekete geçti! Şaraçhane'de temizleme çalışması başlatıldı
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Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturmaları protesto eden kalabalık arasında yer alan bazı göstericilerin Saraçhane ve çevresine sprey boyalarla yazdığı yazılar, Fatih Belediyesi mobil yıkama aracı ekiplerince temizleniyor.

Ekipler, bisikletçilerin de bulunduğu Haşim İşcan Alt Geçidi, Saraçhane Meydanı, Aksaray Saat Kulesi ve Atatürk Bulvarı'nda çalışma yapıyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLATILDI

İBB'ye bağlı ekipler de Saraçhane ile çevresindeki park ve yeşil alanlarla kaldırımlarda çevre düzenlemesi başlattı.

İBB binasının karşısındaki Saraçhane 50. Yıl Parkı'nda zarar gören demir korkulukları boyanırken, kaldırım taşları ile banklar da onarıldı. Ekiplerin, parka çiçek ektikleri de görüldü.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Saraçhane'de düzenlediği etkinliklerde üzerinde konuşma yaptığı otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

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