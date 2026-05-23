Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde yolların uzun süredir çukur içinde olmasına tepki gösteren bir grup genç, dikkat çekmek amacıyla mizahi bir protesto düzenledi. Araçla mahallede dolaşan gençler, mikrofonla "Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi ölmüştür. Merhumlara Fatiha okuyalım. Bundan sonra yol ve benzeri çalışmalar yapılmayacak. Zaten yapılmıyordu. Halkımızı yol çalışmasına davet ediyoruz" şeklinde anons yaptı.

ÇUKUR BAŞINDA "ÖLDÜRÜN NE OLUR" ŞARKISINI DİNLEDİLER

Daha sonra yoldaki bir çukurun başına gelen gençler, burada "Öldürün Ne Olur" şarkısını dinleyip, "öldü" dedikleri belediyeler için dua okudu.

Bu durumu gören bir sürücü de aracından inerek gençlere başsağlığı diledi. Sürücü, daha sonra gerçeği öğrenince yol için yapılan eylemi desteklediğini söyledi.

"BÖYLE MİZAHİ BİR YOLA BAŞVURDUK"

Eylemi gerçekleştiren gençlerden Umut Sütçü, mahalledeki yolların uzun süredir kötü durumda olduğunu belirterek, "Uzun zamandır mahalledeki tüm yollar çukur içinde. Başvuru yapmamıza rağmen yollar yapılmıyor. Belediye daha önce çalışıyordu ancak son zamanlarda hiçbir çalışma yapılmıyor. Yollar çok kötü durumda. Araçlarımız sürekli arıza yapıyor. Hem maddi hem de manevi zarar görüyoruz. Kesinlikle amacımız kimseye hakaret etmek değil. Hizmet almak ve dikkat çekmek için böyle mizahi bir yola başvurduk" dedi.

"YOLLAR ÇOK KÖTÜ"

Yoldan geçen sürücülerden Hasan Demirkara ise yollar nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Yollar çok kötü, berbat durumda. Sürekli şikayet ediyoruz ama yapılmıyor" diye konuştu.