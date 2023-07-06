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CHP'nin YSK temsilcisi itiraf etti: Anlamsız biçimde isnatlarda bulunduk

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, CHP sıralarını kızdıracak itiraflarda bulundu. YSK'nın hiçbir zaman seçim kararını etkileyen girişimlerinin olmadığını vurgulayan CHP'li Yakupoğlu, 'Anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik.' dedi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
CHP'nin YSK temsilcisi itiraf etti: Anlamsız biçimde isnatlarda bulunduk
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CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın seçim sonuçlarını etkileyen kararının olmadığını, ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulundukları, oyların çalındığı gibi her seçimde karşılaşılan provokatif paylaşımlara itibar ettikleri" değerlendirmesini yaptı.

Yakupoğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin "Biz ne yaptık?" başlığıyla yazılı açıklamada bulundu.

Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, "Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik." ifadelerini kullandı.

"Sandığa güvenle gidin." yönündeki açıklamalarına inanılmadığını kaydeden Yakupoğlu, şöyle devam etti:

"Sandığa giden kaç kişiyiz hiç hesaplamadık. 'O bizden, bu bizden değil' dedik. Neticede biz seçimi kaybettik. "

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