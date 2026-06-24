CHP'ye dış politika tepkisi: Yüzde 28 oy alan bir partinin dünya görüşünü bilmiyoruz

Dünya siyasetinin hareketli bir dönemden geçtiği, bölgesel çatışmaların ve diplomatik hamlelerin hız kazandığı bu günlerde, Açık Görüş küresel denklemleri ekranlara taşıdı.

"YÜZDE 28 OY ALAN PARTİNİN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ BİLMİYORUZ, BU BİR UTANÇ!"

Türk siyasetinin mevcut tablosundan duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen İletişimci-Yazar Ali Saydam, CHP'nin ideolojik bir savrulma içinde olduğunu belirtti. Saydam, şu ifadelerle muhalefete yüklendi:

"Türkiye'deki siyasetin bu hale gelmiş olmasından utanç duyuyorum. Bu ülkede yüzde 28 halk oyu alan bir partinin dünya görüşüyle ilgili hiçbir fikrimiz, bilgimiz yok. Ne politikasını, ne vizyonunu biliyoruz. Bu durum siyasetimiz adına hem komik hem de son derece vahim."

"CHP'NİN STRATEJİSİ TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA ŞİKAYET ETMEK ÜZERİNE KURULU"

CHP'nin dış politika anlayışını ve uluslararası arenadaki söylemlerini mercek altına alan Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş, muhalefetin vizyonunu şöyle yorumladı:

"CHP'nin uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'yi şikayet etmek üzerine kurulu bir stratejisi var. Uluslararası platformları sadece Türkiye'yi eleştirmek maksadıyla kullanan bir zihniyetten bahsediyoruz. Şimdi çıkmış geçmişi eleştiriyorlar. Madem Sayın Kılıçdaroğlu'nun o dönem o kadar kötü olduğunu ve Türkiye'yi kandırdığını biliyordunuz, o zaman siz niye sustunuz? Neden halkı kandırdınız ve bunları şimdi açıklıyorsunuz?"

DÜNÜN KAHRAMANLARI BUGÜNÜN HAİNLERİ: CHP'DE DEĞERSİZLEŞTİRME MODASI

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak, parti içindeki siyasi hatların çatışmasını ve güç dengelerinin nasıl hızla değiştiğini "tutarsızlık" üzerinden değerlendirdi. Albayrak, siyasi hafızayı tazeleyerek şu tespitte bulundu:

"Daha bir iki sene önce göklere çıkarılan, çok yüceltilen değerlerin ve aktörlerin, şu anda tam aksi yönde son süratle eleştirildiğini ve adeta değersizleştirildiğini görüyoruz. Madem bu isimler ve politikalar bu kadar yanlıştı, o zaman neden bu kadar büyük destek verildi? CHP içindeki bu hızlı U dönüşleri partideki samimiyet krizini büyütüyor."

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNİN GÜCÜ YETMEZ, YENİ PARTİ KAÇINILMAZ!"

Ankara kulislerinin nabzını tutan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ise kurultay sürecine girilirken parti içindeki asıl güç savaşının fotoğrafını çekti. Alabarda, mevcut yönetimin parti içi kliklerle mücadele edecek siyasi bagajı ve gücü olmadığını savunarak radikal bir tahminde bulundu:

"Özgür Özel ve ekibinin parti içinde statükoyla ve diğer güç odaklarıyla mücadele etmeye bir güçleri olduğunu düşünmüyorum. CHP'de sular durulmaz. Bu vakitten sonra taraflar için yeni parti kurmaktan başka bir alternatif kalmamıştır."