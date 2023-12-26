CHP'ye içeriden bildiri tepkisi: Türkiye'ye rezil olduk

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 partinin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzaladığı ortak bildiriyi CHP ve DEM Parti imzalamadı. CNN TÜRK'te konuşan 23. Dönem CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterip sert eleştirilerde bulundu.

CHP'YE BİLDİRİ TEPKİSİ



CHP'nin toplumdan tepki aldığı bu tutumu hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Sevigen, "Bizimkiler pişman oldular da sonradan bunu yaptılar. Toplumdan tepki gördüler. O bildiriyi daha önce biz hazırlardık. Her gün bir parti hazırlıyor. Daha önce AK Parti hazırlamış. Bu bildiriyi de İYİ Parti hazırlamış, onlar kaleme almış. Orada grup başkanvekilleri giderler arka tarafta düzeltmesi gereken yer varsa düzeltirler. Otururlar konuşurlar. Siyaset böyle yapılırdı eskiden ortak davalar içerisinde. Orasını imzala sen şimdi kardeşim. Orayı imzalayacaksın ondan sonra sen hükümete ne hesap soracaksan soracaksın. Yas mı tutmak istiyorsun? Önce hükümete diyesin ki 'Yas tutmuyor musun kardeşim?' CHP il, ilçe başkanları, genel merkez bayrakları yarıya indirin. Genel başkansın, babayiğitsin ya bu ülkeyi savunuyorsun." dedi.

"MEHMETÇİĞİN TEK İSTEDİĞİ..."

Mehmetçiğin yaşadıklarına dikkat çeken Sevigen, "Orası peygamber ocağı. Biz askeri gördük mü titrerdik, ağlardık. Askere gittiğimiz zaman biz o elbiseyi giymek için can atardık, yarış ederdik. Böyle bir peygamber ocağından geliyoruz. O çocuklar orada savaşıyor, karın altında eksi 10 derecede. Yarın tekrar başlayacaklar. Gece yatıyorlar, baskın oluyor. Bir şey istemiyorlar. Sadece 'Türkiye olarak arkamızda olun, ortak olun. Bizi destekleyin. Bizim yaptığımız işin bize anlatın. Bizim önemli bir insan olduğumuzu ifade edin. Yaptığımız işin önemli olduğunu anlatın' diyor çocuklar. Canlarını veriyorlar, başka bir şey istemiyorlar. " ifadelerini kullandı.

CHP'li Sevigen açıklamalarına şöyle devam etti;

Koskoca CHP'nin kurucusu Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Ecevit'in, Baykal'ın koltuğunda oturan Kemal Bey'i de söylüyorum ondan daha beter olacaklar. İnanın partim için üzülüyorum, bunlar için değil. Bunlar gelip geçici. Bu ülkeye, CHP'ye büyük yazık yapıyorlar. İnanın bana yazık oluyor. Ana muhalefet olmadan Türkiye'de demokrasi olmaz. Bütün diktatörlüklerde iktidar vardır. Ama yalnız demokrasilerde muhalefet partileri vardır. Yok etmeye çalışıyorlar. At imzanı hesap sor. Savunma Bakanı'nı çağırıp, 'Gel buraya kardeşim, hesap ver Meclis'te' dersin.

"CHP TÜRKİYE'YE REZİL OLDU"

Türkiye'ye rezil olduk. Bir siyaset adamı için en kötü şey kendi ilinde yuhalanmasıdır. Kendi ilinde yuhalanıyorsa sırf bu destek yüzünden işte. Her şeye kızıyorum. CHP buraya imza atsa bu tartışma olmazdı. Ondan sonra çıkıp hesap soracaktı. Gelen gideni aratıyor. Kılıçdaroğlu olsa o bildiriye imza atardı. Bu bildiride onu aradım.

"İMAMOĞLU DEM'DEN DESTEK BEKLİYOR"

İmamoğlu'nun bildiriyle alakalı sesi hiç çıkmıyor. Çünkü seçim var, çünkü DEM Parti'den destek istiyor.

HER ŞEY DEM İLE SEÇİM İTTİFAKI İÇİN Mİ?

Utanmadan desinler "Biz ittifak yapıyoruz" diye.

CHP VE DEM PARTİ KİMİN YANINDA?

PKK'ya terör örgütü diyemiyorsan çok oy kaybedersin.