31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine 3 aydan az bir süre kaldı. Bu çerçevede Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik stratejisini paylaştı.

İnce, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçime ilişkin kararını duyurdu.

İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını açıkladı.

İnce, İstanbul'da aday çıkaracaklarına dikkati çekerek, "İstanbul'da 3 aday adayımız var şu anda. Önümüzdeki hafta içerisinde parti meclisimiz ile karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız" dedi.

İnce, İstanbul'da aday adayı olan isimlerden bir tanesinin de Mehmet Sevigen olduğunu dile getirdi.

"CHP İLE SİYAHLA BEYAZ GİBİYİZ"

CHP'yi eleştiren İnce, "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş. Yarın yönetim değişir o zaman bir kez daha bakarız." cevabını verdi.

"6'LI MASA CHP'Yİ TERK ETTİ"



İnce, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifak görüşmelerinin olmadığını belirterek, "6'lı masa vardı 8 ay önce. 6'lı masaya bakanlık, 39 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verdiler. 6'lı masa CHP'yi terk etti. Böyle bir ortamda Muharrem İnce CHP'ye el uzattı. Muharrem İnce'nin şansı için kendimle ilgili tek bir görüşmem olmadı" diye konuştu.