İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2024 Cuma / 16 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3215
  • EURO
    32,9428
  • ALTIN
    1970.28
  • BIST100
    8267.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'ye kapılar kapandı! Muharrem İnce yerel seçim kararını resmen duyurdu
Güncel

CHP'ye kapılar kapandı! Muharrem İnce yerel seçim kararını resmen duyurdu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri hakkındaki kararını açıkladı. İnce, CHP ile ittifak söylentileri gündemdeyken seçimlere tek başına gireceklerini ilan etti.

26 Ocak 2024 Cuma 12:13 - Güncelleme:
CHP'ye kapılar kapandı! Muharrem İnce yerel seçim kararını resmen duyurdu
ABONE OL
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine 3 aydan az bir süre kaldı. Bu çerçevede Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik stratejisini paylaştı.

İnce, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçime ilişkin kararını duyurdu.

İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını açıkladı.

İnce, İstanbul'da aday çıkaracaklarına dikkati çekerek, "İstanbul'da 3 aday adayımız var şu anda. Önümüzdeki hafta içerisinde parti meclisimiz ile karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız" dedi.

İnce, İstanbul'da aday adayı olan isimlerden bir tanesinin de Mehmet Sevigen olduğunu dile getirdi.

"CHP İLE SİYAHLA BEYAZ GİBİYİZ"

CHP'yi eleştiren İnce, "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş. Yarın yönetim değişir o zaman bir kez daha bakarız." cevabını verdi.

"6'LI MASA CHP'Yİ TERK ETTİ"

İnce, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifak görüşmelerinin olmadığını belirterek, "6'lı masa vardı 8 ay önce. 6'lı masaya bakanlık, 39 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verdiler. 6'lı masa CHP'yi terk etti. Böyle bir ortamda Muharrem İnce CHP'ye el uzattı. Muharrem İnce'nin şansı için kendimle ilgili tek bir görüşmem olmadı" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.