31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde "İttifak" görüşmelerinde bulunan CHP ve Memleket Partisi uzlaşamadı. İttifak görüşmeleri sonuçsuz kaldıktan sonra ise her iki taraftan karşılıklı salvolar gelmeye devam ediyor.

MUHARREM İNCE'DEN CHP'YE: UTANMALISINIZ!

CHP ile köprüleri tamamen atan ve yerel seçimlere Memleket Partisi olarak tek gireceklerini açıklayan Genel Başkan Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı bir programda Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini adeta eleştiri yağmuruna tuttu. CHP tarafından kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisi hakkında söylediği sözlere de cevap verirken "Utanmalısınız" ifadesini kullandı.

"GENÇLİĞİMDEKİ PARTİ GİTMİŞ BAŞKA YAPI GELMİŞ"

CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ortaklığa da tepki gösteren Muharrem İnce, "İttifak yapacak mısınız?" sorusuna "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş" sözleriyle cevap verdi.

"CHP BANA KUMPAS KURANLARI ADAY YAPTI"

CHP ile yaptığı görüşmelerde bilinmeyenleri de anlatan İnce, "Bana kumpas kuranları aday yaptılar" dedi. Yerel seçimlerde "İstanbul'da koşulsuz destek vereceğiz" açıklamasından neden döndüğü ile ilgili soruya da cevabını veren Muharrem İnce, "Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. "Bir ilçe istemişim vermemişler, aferin size aferin" ifadelerini kullanan İnce, "Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz?" diye ekledi.

"BUNLAR KOMİK ÇOCUKLAR YA!"

İnce sözlerine şöyle devam etti: "Bir ilçe istediysem çok sembolik bir şey istedim. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Kurultay derdiniz var sizin seçim yapmak gibi derdiniz yok. Koltuk derdiniz var Ben sizin ayağınıza beş kez geldim. Bu seçim önemli dedim. Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu? Ümit Özdağ'a MİT müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi, Temel Karamollaoğlu'na Gültekin Uysal'a cumhurbaşkanlığı verirken iyi de İnce'ye verirken kötü. Bunlar komik çocuklar ya!"