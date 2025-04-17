Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(Sırrı Süreyya Önder) Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmiş olmamız bizler için sevindirici bir gelişme. Terörsüz Türkiye sürecine kaldığı yerden destek vermeye inşallah devam eder.

(DEM heyeti ile görüşme) İleri bir tarihe erteleme durumunda kaldık. Önemli olan Önder'in sağlığına kavuşması.

Yeni infaz düzenlemesi için teknik çalışma sürüyor.

(Af iddiaları) Kamuoyunda 'af' olarak değerlendirilen husus yanlış bir anlaşılma. Herhangi bir af söz konusu değil. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil.

#CANLI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kamuoyunda 'af' olarak değerlendirilen husus yanlış bir anlaşılma. Herhangi bir af söz konusu değil. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil pic.twitter.com/MNYCWtvUcz — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 17, 2025

Asliye hukuk mahkemelerinde de Cumhuriyet Halk Partili (CHP) delegeler tarafından açılan kongre iptal davaları var. Oradaki süreçte henüz duruşma aşamaları başlamadı. Dün akşam sosyal medyada dezenformasyon amaçlı bilgiler yayıldı. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerekir.

"CHP'YE KAYYUM" İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA #CANLI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (@yilmaztunc): Dezenformasyon amaçlı paylaşımlar, doğru değil. pic.twitter.com/M5HK8lEIxM — 24 TV (@yirmidorttv) April 17, 2025

(CHP'ye kayyum iddiaları) Soruşturma devam ediyor. Bir şikayetin yargı tarafından, savcılık tarafından değerlendirilmemesi söz konusu değil.

(Can Atalay provokasyonu) Meclis'te gerekli cevap verilmiştir.