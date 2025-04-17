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  • CHP'ye kayyum iddiaları... Bakan Tunç dezenformasyona karşı uyardı
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CHP'ye kayyum iddiaları... Bakan Tunç dezenformasyona karşı uyardı

DEM heyetiyle yapılacak görüşmenin Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sebebiyle ertelendiğini belirten Tunç, 'Önemli olan Önder'in sağlığına kavuşması.' dedi. CHP'ye kayyum atanması iddiaları hakkında konuşan Tunç, 'Soruşturma devam ediyor, Asliye hukuk mahkemelerinde de CHPli delegeler tarafından açılan kongre iptal davaları var. Oradaki süreçte henüz duruşma aşamaları başlamadı. Sosyal medyada dezenformasyon amaçlı bilgiler yayıldı. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerekir.' dedi.

17 Nisan 2025 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
CHP'ye kayyum iddiaları... Bakan Tunç dezenformasyona karşı uyardı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(Sırrı Süreyya Önder) Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmiş olmamız bizler için sevindirici bir gelişme. Terörsüz Türkiye sürecine kaldığı yerden destek vermeye inşallah devam eder.

(DEM heyeti ile görüşme) İleri bir tarihe erteleme durumunda kaldık. Önemli olan Önder'in sağlığına kavuşması.

Yeni infaz düzenlemesi için teknik çalışma sürüyor.

(Af iddiaları) Kamuoyunda 'af' olarak değerlendirilen husus yanlış bir anlaşılma. Herhangi bir af söz konusu değil. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil.

(CHP'ye kayyum iddiaları) Soruşturma devam ediyor. Bir şikayetin yargı tarafından, savcılık tarafından değerlendirilmemesi söz konusu değil.

Asliye hukuk mahkemelerinde de Cumhuriyet Halk Partili (CHP) delegeler tarafından açılan kongre iptal davaları var. Oradaki süreçte henüz duruşma aşamaları başlamadı.

Dün akşam sosyal medyada dezenformasyon amaçlı bilgiler yayıldı. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerekir.

(Can Atalay provokasyonu) Meclis'te gerekli cevap verilmiştir.

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