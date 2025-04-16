Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereğince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

DMM'den yapılan açıklamada ise "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur" denildi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı sürecinin devam etmekte olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca, "Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır" denildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.