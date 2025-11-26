ASKİ'nin İller Bankası'ndan kullanmayı planladığı kredi için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin garantör olmasına CHP Grubu'nun karşı çıkması üzerine Sandıklı Mahallesi sakinleri mahalle meydanında toplanıp 'Ey CHP Grubu, Hizmete Engel olmayın! Kısır siyaset değil Altyapı istiyoruz. Sandıklı'nın sesini duy, yatırımı engelleme" pankartı açtı.

Sandıklı Mahallesi Muhtarı Fazlı Kurşunlu öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, yatırımın bir an önce hayata geçmesini istedi. Muhtar Kurşunlu, ASKİ'nin yatırım planına CHP'li meclis üyelerinin komisyon ve genel kurul aşamalarında "evet" demelerine rağmen kredi garantörlüğüne karşı çıkmalarını üzüntüyle izlediklerini belirtti.

"HİZMETE ENGEL OLMAK VATANDAŞA EZİYETTİR"

Muhtar Kurşunlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Sandıklı mahallemize yapılması planlanan kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımının engellenmeye çalışılmasını üzüntüyle takip ettik. İlbank'tan alınacak kredi için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin garantör olması gerekiyor. Ancak CHP Grubu'nun ret oyu vereceklerini açıklaması, hizmetin önünü kesmektedir. Bu tavrı mahalle halkı olarak esefle kınıyoruz. Sandıklı halkının hakkını Büyükşehir Meclisi'nde savunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Siyaset hizmeti engellemek için değil, hizmet etmek içindir. Kim hizmet edecekse onun yanındayız. Hizmete kim engel olursa bizi karşısında bulur"

Kurşunlu, Perşembe günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP Grubu'nun kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sandıklı'ya yapılacak kanalizasyon yatırımının önünde kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"YAĞMURDA EVLERİMİZİ SU BASIYOR, KANALİZASYON İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Gürsel Kır ise Sandıklı'da altyapı sorununun yıllardır ciddi bir problem olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetle işimiz yok. En ufak yağışta mahallemiz sular altında kalıyor, evlerimizi su basıyor. Cadde ve sokaklar göle dönüyor. Kötü koku ve sinek oluyor. Sağlığımızı tehdit ediyor. Hepsiyle mücadele ediyoruz. Mahallemizin acilen kanalizasyon ve yağmur suyu hattına ihtiyacı var"