CHP'ye öfke patlaması! Tanrıkulu: Bize gelen mesajlarda görebiliyoruz

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da CHP için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 13'üncü yenilgi partide büyük bir krize yol açtı. CHP'de kurultay tartışmaları alevlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderdi.

SEZGİN TANRIKULU: SÜRECİ DOĞRU YÖNETEMEDİK

Partide değişim krizi devam ederken Flash Haber yayınına katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin seçim yenilgisinin ardından süreci doğru yönetemediğini söyleyen Tanrıkulu, "Seçmenimiz bize karşı son derece öfkeli. En fazla öfke de CHP'ye karşı. Bu öfkeyi sokakta, bize gelen mesajlarda, kongrelerimizde görüyoruz. 28 Mayıs'tan sonra doğru yönetemediğimiz bir süreç var" dedi.