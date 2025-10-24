''CHP'ye operasyon çekiliyor'' iftirası çöktü! Özgür Özel ve yandaşları baltayı taşa vurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıktığı her kürsüden, bulduğu her mikrofondan yargı mensuplarını hedef aldı. Diline doladığı söylem "sarayın yargısı, CHP'ye operasyon çekiyor" şeklinde oldu. Oysa CHP'nin 38. Kurultayı'nın "şaibe iddiaları" sebebiyle iptali için dava açan da şikayet edilenler de CHP'liydi. Tıpkı diğer yolsuzluk soruşturmalarında olduğu gibi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel elbette durumun farkındaydı. Ancak ortaya konulan yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine, kaçak güreşmeyi tercih etti. Gün geldi "Atatürk'ün partisiyiz" diye savunma yaptı. Gün geldi... Hem hakim ve savcıları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Ancak CHP'nin bu siyaset anlayışı Ankara'dan gelen haberle toptan çöktü.

Eğer yargı Özel'in iddia ettiği gibi gerçekten Erdoğan'ın emriyle hareket ediyor olsaydı, mutlak butlan kararı çıkması, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu geri alması ve CHP'deki kavganın büyümesi için ateşe odun atılması gibi bir süreç olurdu. Ama öyle olmadı. Hakim kendi vicdani kanaati, elindeki deliller ve sürecin hukuki zeminine göre karar verdi.

Mahkemenin 38. Olağan kurultayın iptali yönündeki talepleri reddetmesiyle CHP'nin nasıl bir söylem geliştireceği merak konusu oldu.

Ankara'dan çıkan kararı bir hukuk zaferi olarak gösterip, diğer yolsuzluk, suç örgütü soruşturmalarını sarayın yargısı diye yaftalamaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel baltayı taşa vurmuştur. CHP'nin işine geldiği gibi bir hukuk anlayışı ancak 28 Şubat yargısı döneminin hastalıklı anlayışı olabilir.

CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar