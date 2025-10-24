İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,983
  • EURO
    48,7931
  • ALTIN
    5476.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''CHP'ye operasyon çekiliyor'' iftirası çöktü! Özgür Özel ve yandaşları baltayı taşa vurdu
Güncel

''CHP'ye operasyon çekiliyor'' iftirası çöktü! Özgür Özel ve yandaşları baltayı taşa vurdu

CHP'lilerin ihbarıyla başlayan şaibeli kurultay davasını 'Sarayın yargısı, CHP'ye operasyon çekiyor' söylemiyle karalamaya kalkan Özgür Özel ve CHP yönetimi, mahkemenin kurultay iptal davasını reddetmesiyle baltayı fena taşa vurmuş oldu. CHP'nin iptal kararı sonrası nasıl bir söylem geliştireceği ise merak konusu.

HABER MERKEZİ24 Ekim 2025 Cuma 13:10 - Güncelleme:
''CHP'ye operasyon çekiliyor'' iftirası çöktü! Özgür Özel ve yandaşları baltayı taşa vurdu
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıktığı her kürsüden, bulduğu her mikrofondan yargı mensuplarını hedef aldı. Diline doladığı söylem "sarayın yargısı, CHP'ye operasyon çekiyor" şeklinde oldu. Oysa CHP'nin 38. Kurultayı'nın "şaibe iddiaları" sebebiyle iptali için dava açan da şikayet edilenler de CHP'liydi. Tıpkı diğer yolsuzluk soruşturmalarında olduğu gibi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel elbette durumun farkındaydı. Ancak ortaya konulan yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine, kaçak güreşmeyi tercih etti. Gün geldi "Atatürk'ün partisiyiz" diye savunma yaptı. Gün geldi... Hem hakim ve savcıları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Ancak CHP'nin bu siyaset anlayışı Ankara'dan gelen haberle toptan çöktü.

Eğer yargı Özel'in iddia ettiği gibi gerçekten Erdoğan'ın emriyle hareket ediyor olsaydı, mutlak butlan kararı çıkması, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu geri alması ve CHP'deki kavganın büyümesi için ateşe odun atılması gibi bir süreç olurdu. Ama öyle olmadı. Hakim kendi vicdani kanaati, elindeki deliller ve sürecin hukuki zeminine göre karar verdi.

Mahkemenin 38. Olağan kurultayın iptali yönündeki talepleri reddetmesiyle CHP'nin nasıl bir söylem geliştireceği merak konusu oldu.

Ankara'dan çıkan kararı bir hukuk zaferi olarak gösterip, diğer yolsuzluk, suç örgütü soruşturmalarını sarayın yargısı diye yaftalamaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel baltayı taşa vurmuştur. CHP'nin işine geldiği gibi bir hukuk anlayışı ancak 28 Şubat yargısı döneminin hastalıklı anlayışı olabilir.

CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.