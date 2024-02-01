CHP, İzmir'de Cemil Tugay'ı aday göstermeye karar verdi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP'nin kararından sonra DEM Parti'nin İzmir'de aday çıkarmama kararını değiştirdiğini yazdı. Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ankara'da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya'da Kemal Bülbül ve Bolu'da Veli Saçılık isimleri netleşti. Bülbül, Pir Sultan Abdal Derneği'nin eski başkanıydı. Saçılık ise sosyalist kimliğiyle biliniyor.

Tunç Soyer yerine Cemil Tugay'ın tercih edilmesi, DEM'in İzmir'de aday çıkarmama kararını değiştirdi. Bir DEM Partili yetkili 'İzmir'de aday çıkarmayı tartışmıyorduk. Tugay'a bir tepkimiz olmamakla beraber örgütümüzde Soyer'in gösterilmemesine eleştiriler var' diyor.

Aynı şekilde, seçime girme kararı alınan Adana, Balıkesir ve Bursa'da da adaylar belirleniyor. DEM Parti, yalnızca Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyecek."