Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykozlulara hitaben mektup yazdı. Mektupta, kendisine kumpas kurulduğunu, bunu da kendi içlerinden CHP'li kişilerin yaptığını belirtti. Başkan vekili Özlem Vural Gürzel'in de dışarıdan gelen akıl hocalarının yönlendirmesiyle hareket ettiğini dile getirdi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında Beykoz Belediye Başkanı olan Alaattin Köseler, CHP'li yöneticiler tarafından belgeli şekilde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edildi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta 'ihaleye fesat karıştırma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'üyelik ve yardım' ve usulsüz harcamalar iddialarıyla gözaltına alındı.

GÖSTERMELİK TEPKİ VERİLDİ

4 Mart'ta tutuklanarak cezaevine giren Köseler, partisi CHP tarafından yalnız bırakıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından verilen cılız bir tepki sonrasında gerçekleşen tutuklama nedeniyle heyet görevlendirildiği açıklandı. Ancak, ne CHP Genel Merkezi ne CHP İstanbul İl Başkanlığı ne de eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından düzgünce savulmadı.

Köseler'in tutuklanmasıyla boşalan Beykoz Belediye Başkanlık koltuğuna eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde Beylikdüzü'nden Beykoz'a transfer ettirerek meclis üyesi seçtirdiği Özlem Vural Gürzel'i başkanvekili yaptırdı.

'İHALESİZ MAL ALIMI İLE GERİYE DÖNÜK İHALE YAPTIRDI'

Tanık ifadeleri ve soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu 25 kişi de usulsüz işlemlerin tamamında Köseler'i suçladı. Suçlamalarda en dikkat çeken isimler ise tutuklu bulunanlar arasındaki eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ile eski Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar oldu. Köseler'in yardımcısı olan Gül, belediyenin ihalesiz mal alımı yaptığını söyleyerek, "Bu nedenle geriye dönük ihale yapılması gerekiyordu. Başkan da bu şekilde 'geriye dönük ihale yapalım' diyerek Köseler'i suçladı.

'KONSER İHALESİ İPTAL OLUNCA BAŞKAN BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ'

Belediyeye yönelik konser soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar ise ifadesinde, "İhaleyi iptal edince belediye başkanı büyük tepki gösterdi. Beni kısa süre sonra müdürlükten alarak memur yaptı" dedi.

Sabah'ın haberine göre, yol arkadaşları tarafından yalnız bırakılan Köseler, gerek partisi tarafından gerekse de birlikte siyaset yaptığı arkadaşları tarafından yalnız bırakılmasının ardından dört aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde bir mektup kaleme alarak CHP'ye savaş açtı.

'DIŞARIDAN GELEN AKIL HOCALARININ YÖNLENDİRMESİYLE HAREKET EDİYOR'

Köseler el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda, hem mevcut yönetime hem de bazı bürokrat ve siyasi aktörlere çok sert mesajlar verdi. Mektupta "Seçilmiş başkanın vizyonuna değil, dışarıdan gelen akıl hocalarının yönlendirmesine göre hareket ediliyor" diyerek yerel seçimler öncesi eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü'nden Beykoz'a transfer edilerek meclis üyesi seçtirdiği Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'i doğrudan eleştirdi. Vekil başkanın sadece iki kez kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini ve Beykoz halkının hassasiyetlerini gözetmeyerek liyakatsiz atamalara imza attığını dile getirdi.

'BENİ BU HALE GETİRENLER İLAHİ ADALETLE HAK ETTİKLERİNİ BULACAK'

Köseler, yazısında "Bu kumpası kurgulayanların kendi içimizden olduğunu da bütün kamuoyu bilmektedir. Beni bu noktaya getiren bu grup, ilahi adaletle hak ettiklerini bulacaktır" sözleriyle hem içerideki yapılanmaya hem de mevcut yönetime ağır mesajlar verdi.

Köseler ayrıca, "Beykoz'u Beykoz'lular yönetecek" ilkesine sadık kalınmadığını, kente aidiyet duymayan kişilerin belediyede kritik görevlere getirildiğini vurguladı. Özlem Vural Gürzel'in bazı meclis üyeleriyle birlikte emanete sadık kalmadığını savundu.

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