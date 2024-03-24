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CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi: Murat Kurum'un kazanmasını istiyorlar

CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi Murat Gezici, 'İstanbul'da ilk defa kararsız seçmenin yüzde 68'nin Murat Kurum'a oy verme eğilimi gösteriyor. Yeniden Refah tabanı, sınırda olan oy oranını gören seçmen Murat Kurum'u kendisine yakın görüyor. Yeniden Refah'ın tabanının yüzde 68'i Murat Kurum'un kazanmasını istediğini gönülden söylüyor' ifadelerini kullandı.

24 Mart 2024 Pazar 08:58 - Güncelleme:
CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi: Murat Kurum'un kazanmasını istiyorlar
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Yerel seçimlere bir hafta kala İstanbul'da son durum merak ediliyor. Kamuoyu araştırmacısı, CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi Murat Gezici, CNN TÜRK ekranlarında İstanbul'daki seçimlerde son durumu açıkladı. İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Murat Gezici, kararsız seçmenlere dikkat çekti.

Murat Gezici yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KARARSIZ SEÇMENİN YÜZDE 68'İ MURAT KURUM'A OY VERME EĞİLİMİNDE"

Siyasi partilerin oy oranını ifade edemiyoruz. İstanbul çok önemli. İstanbul çok merak edilen bir konu olduğunu görüyoruz. Burada İmamoğlu ve Kurum'un bir yarışta olduğunu hepimiz biliyoruz. Yarışın başa baş bir yarış olduğunu görmekteyiz. Murat Kurum'un aradaki farkı açtığını oy artıran önemli bir isim olduğunu görüyoruz. Türkiye'de belirleyici olan kararsız seçmen. İstanbul'daki seçmen ise yüzde 89'u kararını vermiş. İstanbul'daki kararsız seçmenin oranı yüzde 11 civarında. İstanbul'da ilk defa kararsız seçmenin yüzde 68'nin Murat Kurum'a oy verme eğilimi gösteriyor. 2015'ten bu yana kararsız seçmenin yüzde 70'nin muhalefete oy verdiğini gördük.

"YENİDEN REFAH SEÇMENİ MURAT KURUM'A OY VEREBİLİRİM DİYOR"

"Seçimi kimler belirleyecek diye baktık. Yeniden Refah seçimin en önemli siyasi partisi. Yeniden Refah'ın bir kızgınlığı vardı. Şimdi ise, Yeniden Refah tabanı, sınırda olan oy oranını gören seçmen Murat Kurum'u kendisine yakın görüyor. Yeniden Refah'ın tabanının yüzde 68'i Murat Kurum'un kazanmasını istediğini gönülden söylüyor. Bu seçmen sandığa gittiğinde CHP'nin kazanmamasını arzu edecek. Yeniden Refah partisi tabanına sorduğumuz zaman yüzde 72'si Murat Kurum'a oy verebilirim diyor benim ikinci tercihim diyor. Fatih Erbakan'ın, farklı bir strateji ile ilgili İstanbul için bir destek açıklaması yapabilir. Milli Görüşçülerin büyük bir oranı İstanbul'un kazanılmasını istiyor"

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