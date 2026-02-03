CHP'ye YPG tepkisi! ''Keşke bu mücadele deprem bölgesi için verilseydi''

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerin AK Parti'li milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Depremlerin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatan Kirişçi, depremlerin herkesi hüzne boğduğunu vurguladı.

Zor zamanlardan geçildiğini ifade eden Kirişci, deprem bölgesindeki şehirlerin ihya ve inşa süreçlerinin takpçisi olduklarını kaydetti.

Kirişci, deprem bölgesindeki vatandaşların taleplerinin uygulanmasının ve sonuçlandırılmasının en önemli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin, daha önceki dönemlerde yaşananlarla mukayese edilemeyeceğine işaret eden Kirişci, depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin, kamu kurumlarının ve AFAD'ın depremzedelerle birlikte olduğunu belirtti.

Devletle milletin el ele verdiğinin altını çizen Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da deprem bölgesinden elini hiç çekmediğini dile getirdi.

Söz verilen 455 bin hak sahibine yeni konutlarının teslim edildiğini anımsatan Kirişci, yaptıkları çalışmalarla deprem bölgesindeki kadim şehirlerin yeni şehirler olarak küllerinden doğduğuna dikkati çekti.

Kirişci, CHP'nin TBMM Grup Toplantısının bugün Kahramanmaraş'ta yapılacağını hatırlatarak, bunu grup toplantısı değil, "siyasi buluşma" olarak adlandırdıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve CHP'lilerin Kahramanmaraş'ı ziyaretinden memnuniyet duyacaklarını söyleyen Kirişci, Kahramanmaraşlıların da misafirperverliklerini göstereceğini dile getirdi. Kirişci, "Bu gelişleriyle ilgili mutlu olacağımız yegane şey, parti içi çekişmelerden, belediye başkanlarıyla ilgili yürütülen yolsuzluk, usulsüzlük, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız kazanç sağlama dahil yargıya intikal etmiş çok sayıdaki davalardan başını kaldıramayan ve deprem bölgesine, Kahramanmaraş'a ve diğer deprem bölgelerine yeterince zaman ayırmadığı için yeni Kahramanmaraş'ı ve deprem bölgesindeki yeni şehirlerimizi görememiş olan Özgür Özel ve beraberindeki heyet, yeni Kahramanmaraş'ımızı ve diğer depremden etkilenen illerimizi görmüş olacakladır." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta ve depremden etkilenen illerde altyapı çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü anlatan Kirişci, yağmurlar sonrasında CHP'li belediyelerin yönettiği illerin su basmasına şahit olunduğunu, bu çalışmaların CHP'lilerce örnek alması gerektiğini belirtti.

Kirişci, "Umarız, bugünkü ziyaretleri çerçevesinde havalimanından Mehmet Akif Kongre Merkezi'ne gelene kadar gözlerini kapatmazlar, gözlerini dört açarlar ve gelişmeleri yerinde görmüş olurlar." diye konuştu.

Deprem sonrasında CHP'nin, sandıkta yenemedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı depremin enkazı altında görme arzularının olduğunu vurgulayan Kirişci, CHP'nin, 105 milyar dolarlık deprem faturasının üstesinden gelinememesini el ovuşturarak beklediğini söyledi.

- "YPG, PYD KONUSUNDA GÖSTERDİĞİ HASSASİYETİN ONDA BİRİNİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN GÖSTEREBİLMİŞ OLSAYDI"

"Bizim Özgür Özel başta olmak üzere CHP'li yöneticilerle ilgili birtakım keşkelerimiz var." diyen Kirişci, Özel ve CHP'lilerin, deprem bölgesindeki çabaları takdir etmediğini belirtti. Kirişci, şunları kaydetti:

"Keşke Özgür Özel ve takımı depremden sonra gelip selfie çekip kaybolmamış olsalardı. Keşke, deprem bölgesinde selfie çekerken verdikleri aslı astarı olmayan sözlerin bir kısmını dahi olsa tutabilmiş olsalardı. Keşke Özgür Özel'in destekçileri, seçimlerin sonuçlarını beğenmeyince depremzedelere hakaret etmeselerdi. Keşke, Cumhurbaşkanı'mız 455 bininci konutu teslim ederken Özgür Özel'in takımının yönettiği belediyeler de 5 tane de olsa konut yapabilselerdi. Keşke Özgür Özel ve CHP'li yöneticiler deprem bölgesinde yapmayı taahhüt ettikleri hizmetin gereğini yapsalardı. Keşke Özgür Özel, Silivri'ye gittiğinin onda biri kadarını deprem bölgesinde, Kahramanmaraş'ta ve diğer depremden etkilenen illerde geçirmiş olsaydı. Keşke Özgür Özel, yolsuzluktan, rüşvetten, irtikaptan, ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklu bulunanlar konusunda gösterdiği hassasiyetin çok çok azını deprem bölgesi için gösterebilmiş olsaydı. Keşke Özgür Özel, YPG, PYD konusunda gösterdiği hassasiyetin onda birini deprem bölgesi için gösterebilmiş olsaydı. Keşke, kendisinin bölücü dili seçtiğini de ifade ederek, kendi ifadesiyle 'Rojava' konusunda verdiği kavgayı, sergilediği tutumu deprem bölgesi için de gösterebilseydi."

CHP'yi "iş yapmaktan, eser üretmekten aciz siyasi hareket" olarak nitelendiren Kirişci, CHP Genel Başkanı Özel'i eleştirdi.

Kirişci, "vizyonsuz, ferasetten uzak anlayış bitmediği sürece keşkelerin bitmeyeceğinin" altını çizdi.

CHP'nin millete ufuk çizmekten, vizyon kazandırmaktan aciz olduğunu savunan Kirişci, "Son keşkemiz, Türkiye'de vizyoner, uygulanabilir makul çözümleri önerebilen, demokrasiye inanmış, tercihini her daim hukuk devletinden yana koymuş, yetkin ve yeterli bir muhalefet olmuş olsaydı. Özgür Özel ve CHP'den umudumuz yok ama bizim inancımıza göre Allah'tan umut kesilmez." ifadelerini kullandı.