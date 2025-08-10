Özgür Çelik'in il başkanı olduğu 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi yargıya taşındı. CHP'li bir İstanbul delegesi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kongrenin sonuçlarının Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na bildirildiğini, bu durumun YSK hükümlerine aykırı olduğunu belirterek mahkemeye başvurdu. YSK'ya göre kongreler hangi ilçe sınırında yapıldıysa, sonuçların o ilçedeki seçim kuruluna bildirilmesi gerekiyor.

CHP VE İKİ KİŞİYE DAVA AÇTI

Ulaşılan şikayet dilekçesinde, davalı olarak CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP İstanbul İl Başkan Vekili Mehmet Arslan yer aldı. CHP'li bir İstanbul delegesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin Beyoğlu ilçesi sınırlarında bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılmasına rağmen sonuçların Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na bildirildiği, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun yetkisiz olduğu, bu durumun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hükümlerine aykırı olduğunu belirterek İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

HANGİ İLÇEDE İSE ORAYA BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

YSK'ya göre kongreler, hangi ilçe sınırında yapıldıysa o ilçedeki seçim kuruluna bildirilmesi gerekiyor. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 20'nci maddesi ile CHP Kongreler Yönetmeliği'nin 18'inci maddesine atıf yapılan dilekçede, ilçe seçim kurullarının yalnız kendi ilçe sınırlarında seçim yapabileceği, bu nedenle söz konusu kongrenin yok hükmünde sayılması gerektiği belirtildi. YSK'ya müzekkere yazılması, Türk Ceza Kanunu'nun 262'nci maddesinde yer alan "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" hükmü gereği konunun kamu yararını ilgilendiren bir suç olması nedeniyle mahkemece re'sen suç duyurusunda bulunulması, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 389 ve devamı maddeleri kapsamında ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

KONGRENİN İPTAL EDİLMESİ İSTENDİ

8 Ekim 2023 tarihli seçimin hukuka aykırı şekilde yapıldığı vurgulanan dilekçede, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi istendi. 8 Ekim itibarıyla göreve gelen CHP İstanbul İl Yönetimi ve Disiplin Kurulu'nun görevden uzaklaştırılması, yetkilerin bir önceki dönemde görev alan kişilere iadesi talep edilen dilekçede, HMK'nın 70'inci maddesi uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edilmesi istendi. Kurultay delegelerinin görevden doğan haklarını kullanmamaları ve görevden uzaklaştırılmalarına yönelik tedbir kararı verilmesi de talep edildi.

