CHP'yi karıştıracak iddia! DEM Partisi Tunç Soyer'e teklif götürdü

CHP'de yerel seçimler öncesi projeler ve hizmetler konuşulması gerekirken, parti içinde hesaplaşma ve kaos hakim. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan güç savaşı zirve yaparken hangi tarafın bu yarışı önde tamamlayacağı merak konusu.

İMAMOĞLU'NUN HAMLELERİ PARTİYİ KARIŞTIRDI

Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı.



SOYER'İ ADAY YAPMADI

İzmir özelinde başlayan aday belirleme kaosuna DEM Parti de dahil olurken, hem DEM Parti hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Tunç Soyer'in üzeri çizildi.

SİYASİ NEZAKETSİZLİK

Gelişmeye müteakip Soyer, "Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"LİSTEYİ BİZZAT BEN ÇALIŞTIM"

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel kendisini ispatlamaya çalışırken İzmir'de Cemil Tugay'ı aday gösterdi. Bu kararla İmamoğlu'na mesaj veren Özel yaptığı açıklamada da "Listeyi bizzat ben çalıştım" ifadeleriyle "Genel başkan benim" dedi.

DEM PARTİ SOYER'İN ADAY YAPILAMAMASINDAN RAHATSIZ

Bu noktada da DEM Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak göstermek istediği Tunç Soyer'in aday yapılmaması DEM Parti'de rahatsızlık yarattı. İstanbul'da DEM Parti desteğine muhtaç olan CHP bu konuda DEM Parti'yle ılımlı ilişkilerini sürdürürken flaş gelişmeler yaşanıyor.

BAŞAK DEMİRTAŞ KARTI

Soyer'in aday göstermemesi DEM Parti'de büyük tepki çekerken İstanbul'da Başak Demirtaş kartının bu nedenle gündeme geldiği iddialar arasında.

TUNÇ SOYER DEM PARTİ'DEN ADAY OLABİLİR

Hatta CHP yandaşı Oda TV'nin haberine göre CHP'nin İzmir'de yeniden aday göstermediği Tunç Soyer'in DEM Parti'den aday yapılması için görüşmeler gerçekleştirildi.



