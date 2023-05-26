CHP'yi karıştıracak iddia! Küçük ortak 5 vekil daha istedi

14 Mayıs seçimlerini değerlendiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. 15 milletvekili anamızın sütü kadar helal ve hak ettiğimiz sonuç. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı" açıklamalarının yankıları sürerken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP listelerinden Meclis'te 15 sandalye sahibi olan DEVA Partisi yöneticilerinin, grup kurulması amacıyla, "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" dediğini yazdı.

CHP KÜSURAT PARTİLERİNE 39 MİLLETVEKİLİ VERDİ

CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.

DEVA'DAN CHP'LİLERİ ÇILDIRTACAK HAMLE

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 vekil çıkarırken bu durum bazı kesimlerce eleştirildi. Bu partilerin CHP'den ayrılarak partinin vekil sayısını düşürebileceği kulislerde konuşulurken başka bir iddia daha ortaya atıldı. DEVA'nın, 15 vekil ile diğerlerinden 5 fazlası olduğunu ileri sürerek diğer partilerin kendi çatısı altında toplanmasını isteyebileceği öğrenildi.

5 VEKİL DAHA TALEP EDİYORLAR

Öte yandan kulislerde DEVA yöneticilerinin de bu yönde açıklamalarda bulunduğu ve CHP'nin 5 vekil desteği daha vermesiyle, 20 vekil sayısı ile tek başlarına da grup kurabilme planları yaptığı konuşuluyor.