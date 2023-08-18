CHP'yi karıştıracak yeni iddia: Operasyona Kılıçdaroğlu engel oldu

Seçimlerde alınan hezimet sonrası CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlayan "değişim" isyanına CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de destek vermesi ise parti içinde deprem etkisine sebep oldu.

Özel ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Kılıçdaroğlu'na muhalif kesilmesi parti tabanında karşı hareketi tetikledi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Tv100'de katıldığı programda söz konusu harekete ilişkin önemli iddialarda bulundu.

Yarkadaş, kulis bilgisi olduğunu ifade ederek, parti içinde bazı milletvekillerinin Özel ve Günaydın'a karşı operasyon girişiminde bulunduğunu ileri sürdü.

"DEĞİŞİMCİLER"E KARŞI OPERASYONA KILIÇDAROĞLU ENGEL OLDU



Girişimin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından engellendiğini ifade eden Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Zoom' toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile ilgili kulis bilgisi olduğunu belirterek, "Bir grup CHP'li milletvekili Kılıçdaroğlu'na giderek partideki hiyerarşik yapının bozulmasından, grup başkanı ve grup başkanvekilinin Kılıçdaroğlu'na muhalif olmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler. Milletvekilleri, grup başkanlığı ve grup başkanvekili makamının bu şekilde idare edilemeyeceğini, bir seçim yapılması gerektiğini ve güvensizlik önergesi vermek istediklerini söylediler. Güvensizlik önergesi vererek grup yönetimini düşürmek istediklerini söylediler. Birkaç milletvekili de 'biz bu grup başkanı ve grup başkanvekillerinin verdiği talimatlara uymak istemiyoruz' dediler. Kılıçdaroğlu 'herhangi bir girişimde bulunmayın, partiyi yeni bir tartışmaya sokmayın' dedi." açıklamasında bulundu.