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CHP'yi karıştıran olay: İmamoğlu kitabı Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı!

Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın seçim sürecini anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” isimli kitap CHP'yi karıştırdı. Seçim çalışmaları sırasında il örgütünün yok sayıldığı kitaba tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı "Kahramanın Yolculuğu" adıyla kitaplaştırdı.
 
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun 3 seçim kampanyasının direktörlüğünü üstlenen Necati Özkan'ın kitabı "İstanbul'da bile çok az bilinen genç bir adamın, tüm Türkiye tarafından tanınarak geniş kitlelerin umudu haline gelmesi, sıfır hatayla hayata geçirilen ilham verici kampanya ve 3 ay arayla yapılan iki seçimden galip çıkmanın tüm öyküsü okuyucuyla paylaşıyor" diye tanıtılmıştı.
 
KİTAP PARTİYİ KARIŞTIRDI
 
Necati Özkan'ın kaleme aldığı ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası sürecini anlattığı kitap, CHP içinde tartışma yarattı.
 
KİTAPTA KAHRAMAN OLARAK ANILMAMASI CANAN KAFTANCIOĞLU'NU KIZDIRDI!
 
İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında sürekli yanında yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özkan'ın bu kitabına sert tepki gösterdi.
 
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın kitapta kendisini "kahramanlaştırdığını" iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!"
 

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