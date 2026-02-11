İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

CIA'den Ercan Havalimanı açıklaması

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı internet haber sitelerinde yer alan 'Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nın Ercan Havalimanı'nda inceleme yaptığı' yönündeki haberlerin spekülatif biçimde kamuoyuna yansıtıldığını belirtti.

11 Şubat 2026 Çarşamba 17:00
CIA'den Ercan Havalimanı açıklaması
KKTC'de bir internet gazetesinin Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nın Ercan Havalimanı'nda inceleme yaptığına ilişkin haberine KKTC hükümetinden yalanlama geldi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CIA'nın Ercan Havalimanı'nda inceleme yaptığı iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin spekülatif biçimde kamuoyuna yansıtıldığını belirtti. Bakan Arıklı, Amerikan makamlarının Ercan Havalimanı'na yönelik ziyaretlerinin belirli bir prosedür çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, "Kıbrıs'taki ABD Elçiliği ve Kuzey Kıbrıs'taki ABD Ofisi periyodik zamanlarda Dışişlerimizden izin alarak, Ulaştırma Bakanlığına başvurur. Biz de Sivil Havacılık Dairesine gereken onayı veririz. Amerikan Konsolosluk yetkilileri de gelip Ercan'ın son durumunu incelerler" dedi.

TEKNİK KAPASİTE VE TAHLİYE SENARYOLARI

Bakan Arıklı, söz konusu incelemelerin istihbarat faaliyeti olarak değil teknik kapasite tespiti amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "İnceleme amaçları elbette ki öncelikle kritik zamanlarda Ercan'ın teknik olarak kullanılıp kullanılamayacağını, hangi tip tahliye uçaklarının Ercan'ı kullanabileceğini tespit etmektir" ifadelerini kullandı.

HER KONSOLOS DEĞİŞİMİNDE YAPILAN RUTİN UYGULAMA

Benzer ziyaretlerin diplomatik misyonlarda görev değişimi yaşandığında rutin olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Arıklı, "Bu durum, Amerikan Elçiliğinde her konsolos değişiminde yeni konsolosun yaptığı ilk işlerden birisidir" dedi.

Ziyareti gerçekleştiren heyetin incelemelerin ardından KKTC Sivil Havacılık Dairesi yetkililerine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulunduğu da kaydedilen açıklamada, "Gelen ekip Ercan'ı inceledikten sonra Sivil Havacılık yetkililerimize takdir ve tebriklerini iletmişlerdir" denildi.

