Cibuti, Türkiye'ye tıbbi malzeme desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Cibuti Program Koordinasyon Ofisi'nin girişimleriyle Cibutili firmalardan temin edilen medikal malzemeler, ilaçlar, battaniye ve ısıtıcı gibi ayni yardımlarla Cibuti Sağlık Bakanlığının hibe ettiği medikal cihazlar Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz da Cibuti'den üçüncü grup yardım malzemelerinin havalimanında kargoya teslimi esnasında yetkililere eşlik etti.

Cibuti, Türkiye'deki depremzedeler için barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerin yanı sıra 1 milyon dolarlık nakdi yardımda bulunmuştu.