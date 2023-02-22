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Cibuti, Türkiye'ye tıbbi malzeme desteği sağladı

Cibuti, deprem felaketi nedeniyle Türkiye'ye tıbbi malzeme ve ilaç yardımı yaptı.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
Cibuti, Türkiye'ye tıbbi malzeme desteği sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Cibuti Program Koordinasyon Ofisi'nin girişimleriyle Cibutili firmalardan temin edilen medikal malzemeler, ilaçlar, battaniye ve ısıtıcı gibi ayni yardımlarla Cibuti Sağlık Bakanlığının hibe ettiği medikal cihazlar Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz da Cibuti'den üçüncü grup yardım malzemelerinin havalimanında kargoya teslimi esnasında yetkililere eşlik etti.

Cibuti, Türkiye'deki depremzedeler için barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerin yanı sıra 1 milyon dolarlık nakdi yardımda bulunmuştu.

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