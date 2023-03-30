Hatay'ın Defne ilçesinde temeli atılan devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninden sonra sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 'temel atılıp bırakıldığı' algısı oluşturulmaya çalışılmıştı.

BAŞKAN YAZICI 60 SANİYEDE SAYMAYI DENEDİ

Muhalif kesimin provokasyonlarına dikkat çeken bir şekilde cevap veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Yazıcı, videoya düştüğü notta, "Defne Acil Durum Hastanesi temel harcı töreni sonrası çıkan safsata haberleri görünce aklıma Tuzla Devlet Hastanesi zamanı yapılan dezenformasyon geldi. Ben de 20 yılda açtığımız 200+ yataklı hastaneleri 60 saniyede saymayı denedim. Sonuç..." ifadelerini kullandı.