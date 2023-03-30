İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1555
  • EURO
    20,9375
  • ALTIN
    1206.66
  • BIST100
    4943.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yazıcı'dan algı operasyonuna videoyla cevap! ''60 saniyede saymayı denedim''
Güncel

Yazıcı'dan algı operasyonuna videoyla cevap! ''60 saniyede saymayı denedim''

Hatay'ın Defne ilçesinde temeli atılan devlet hastanesine yönelik algı operasyonlarına yayınladığı bir video ile cevap veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, '20 yılda açtığımız 200+ yataklı hastaneleri 60 saniyede saymayı denedim. Sonuç…' diye yazdı.

30 Mart 2023 Perşembe 07:15 - Güncelleme:
Yazıcı'dan algı operasyonuna videoyla cevap! ''60 saniyede saymayı denedim''
ABONE OL

Hatay'ın Defne ilçesinde temeli atılan devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninden sonra sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 'temel atılıp bırakıldığı' algısı oluşturulmaya çalışılmıştı.

BAŞKAN YAZICI 60 SANİYEDE SAYMAYI DENEDİ

Muhalif kesimin provokasyonlarına dikkat çeken bir şekilde cevap veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Yazıcı, videoya düştüğü notta, "Defne Acil Durum Hastanesi temel harcı töreni sonrası çıkan safsata haberleri görünce aklıma Tuzla Devlet Hastanesi zamanı yapılan dezenformasyon geldi. Ben de 20 yılda açtığımız 200+ yataklı hastaneleri 60 saniyede saymayı denedim. Sonuç..." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.