İstanbul'da Ü.G. adlı erkek, 4 yıllık eşi E.G.'ye fikren ve ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle 'anlaşmalı' boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'ne dilekçe veren Ü.G., eşiyle aralarındaki evlilik birliğinin fiilen sona erdiğini belirtti. Taraflar, boşanma protokolüne evcil hayvanları Poni'nin velayetini de ekledi; Ü.G. köpeğin kendisine verilmesini istedi.

BAKIMI DA ERKEĞE AİT

Kararını açıklayan mahkeme, çiftin 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, 'Poni' isimli köpeğin velayetini Ü.G.'ye veren mahkeme, köpeğin her hafta sonu yatılı olacak şekilde E.G.'de kalmasına hükmetti. Köpeğin tüm bakım masraflarının Ü.G. tarafından karşılanmasına, olağanüstü durumlarda ise masrafların taraflarca eşit paylaşılmasına karar verildi.

BİR AYDA İKİNCİ KARAR

İstanbul Aile Mahkemeleri'nde evcil hayvanların velayetine ilişkin davalarda son dönemde artış görülüyor. Geçen ay bir anlaşmalı boşanma davasında iki kedinin velayeti kadına verilmiş, erkeğin ise bakım masrafları için düzenli ödeme yapması kararlaştırılmıştı.