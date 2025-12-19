İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8288
  • EURO
    50,2291
  • ALTIN
    5953.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çift boşandı, köpeğin velayeti erkeğe verildi

Anlaşmalı boşanan 4 yıllık çiftin köpeği 'Poni'nin velayeti erkeğe verilirken, mahkeme, köpeğin hafta sonları ise kadında kalmasına karar verdi.

AKŞAM Gazetesi19 Aralık 2025 Cuma 08:30 - Güncelleme:
Çift boşandı, köpeğin velayeti erkeğe verildi
ABONE OL

İstanbul'da Ü.G. adlı erkek, 4 yıllık eşi E.G.'ye fikren ve ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle 'anlaşmalı' boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'ne dilekçe veren Ü.G., eşiyle aralarındaki evlilik birliğinin fiilen sona erdiğini belirtti. Taraflar, boşanma protokolüne evcil hayvanları Poni'nin velayetini de ekledi; Ü.G. köpeğin kendisine verilmesini istedi.

BAKIMI DA ERKEĞE AİT

Kararını açıklayan mahkeme, çiftin 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, 'Poni' isimli köpeğin velayetini Ü.G.'ye veren mahkeme, köpeğin her hafta sonu yatılı olacak şekilde E.G.'de kalmasına hükmetti. Köpeğin tüm bakım masraflarının Ü.G. tarafından karşılanmasına, olağanüstü durumlarda ise masrafların taraflarca eşit paylaşılmasına karar verildi.

BİR AYDA İKİNCİ KARAR

İstanbul Aile Mahkemeleri'nde evcil hayvanların velayetine ilişkin davalarda son dönemde artış görülüyor. Geçen ay bir anlaşmalı boşanma davasında iki kedinin velayeti kadına verilmiş, erkeğin ise bakım masrafları için düzenli ödeme yapması kararlaştırılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.