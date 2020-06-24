IHA 24 Haziran 2020 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 15:29

Çınar’da vatandaşlar, önceki boyları yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan yılan gördü. Ellerine aldıkları cisimlerle yılanlara saldırıp öldüren vatandaşlar hayvanları kent merkezine kadar getirdi. Vatandaşlar korktukları için yılanları öldürdüklerini kaydederken, uzmanlar da bu türün çiftçi dostu olduğunu ve öldürülmesinin fare nüfusunu arttırabileceğini ifade etti.

“Bu türün öldürülmemesi gerekir”

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, öldürülen yılanların türünün zehirsiz Dolichophis Jugularis olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ali Satar, "Türkiye’nin en büyük yılanlarından biridir. Siyah renkli ve boyu 3 metreye kadar ulaşabilir. Ülkenin güneyinde ve güneybatısında, bağ ve bahçelik yerlerde yaşar, kemirgen, kertenkele ve küçük yılanlarla beslenir. Bu yılanların öldürülmemesi gerekir, yoksa fare nüfusu artar. Bu tür zararsızdır ve çiftçi dostudur" dedi.

Sürüngenler üzerine çalışan Adıyaman Üniversitesi Biyoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız da yılanın zararsız bir tür olduğunu ve vatandaşların öldürmemesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Yıldız, “Bu yılan türü zararsızdır. Beslendiği türlere bakıldığında çiftçi dostu olarak da değerlendirilebilir" diye konuştu.