Çiftçiden yerli tohumlar 'Selami Bey' ve 'Ayten Hanım' tam not

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen 'Selami Bey' ve 'Ayten Hanım' isimli yerli ekmeklik buğday tohumlarının tanıtımını yaptı. Bakan Yumaklı, tohumların çiftçiden tam not aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen yerli ve milli buğdayların hasat ve tanıtım programına katıldı. Bakan Yumaklı, TAGEM tarafından üretilen yerli tohumların soğuğa ve kuraklığa dayanıklı, uyumlu, toleranslı olduğunu belirtti. Yumaklı, Tarla Bitkileri Enstitüsü'nün Ar-Ge çalışmalarının yansıması olan tohumlardan 'Selami Bey'in aynı zamanda hasadını yaptıklarını vurgulayarak, "Bu enstitümüz çok köklü bir enstitü, 1926 yılında kuruldu. 150 tarla bitkisi çeşidi geliştirdik. Bunlardan 104'ü milli çeşit listesinde. Ülkemiz, yerli tohum konusunda çok ciddi aşamalar kaydetti. Yerli ve milli tohumumuzu geliştirme konusunda çok ciddi aşamalar kaydedildi. Türkiye'deki sertifikalı tohumun yarısı bu Araştırma Enstitümüz ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla çiftçimizin hizmetine sunulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

'KURU ŞARTLARDA 500 KİLOGRAM VERİM'

Tohum konusundaki Ar-Ge çalışmalarının bütün hızıyla devam edeceğini söyleyen Yumaklı, ilerleyen yıllarda kuraklığın tarımı etkilememesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirterek, "Biz ülke olarak hep ifade ediyoruz. Akdeniz havzasındayız ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkelerin başında geliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde hem kuraklığın, hem de diğer iklimsel etkenlerin tarımsal üretimi etkilememesi adına bu alanda yapılan çalışmalar var. Bugün burada hasadını yaptığımız Selami Bey çeşidimiz, kuru şartlarda 450 ile 500 kilogram arasında, sulu şartlarda ise 600 ile 725 kilogram arasında verim verebilen çok önemli bir tohum. Yine aynı şekilde buna benzer bir tohum çeşidi de 'Ayten Abla' çeşidi. Netice itibarıyla ıslah çalışmalarının çok uzun süren, sabır isteyen her seferinde bir adım daha ileriye gidebilmek için cesaret isteyen bir yönü var. Selami Bey çeşidinin bu hale gelmesi için yaklaşık 14 yıl geçmesi gerekti, yine aynı şekilde Ayten Hanım ekmeklik buğday çeşidinin de bu hale gelebilmesi için 6 yıllık bir süre gerekti. İkisinin arasındaki farkı bu kullanılan yöntemlerin her seferinde gelişmesi, modern ıslah yöntemlerinin ıslah çalışmalarına katılmasıdır. Bu alanda ülkemizde gerçekten pırıl pırıl gençlerimiz var. Bütün amaçları, Türkiye'deki tarımsal üretimin her türlü şartlarını göz önüne alarak hiç kesintisiz bir şekilde daha verimli ürünlerde daha kaliteli ürünlerle yapılabilmesini sağlamak" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLERİMİZDEN TAM NOT ALDI'

Geliştirilen 2 buğday çeşidinin de çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, "Bugün burada hasadı yapılan tohum çeşidinin, çiftçilerimizden de tam not aldığını tekraren belirtmek istiyorum. Islah çalışmaları başta olmak üzere tarımsal üretimin bütün ülkemiz çiftçileri için en iyi şekilde yapılabilmesi için tohumdan mekanizasyona kadar, hasat metotlarından diğer unsurlara kadar her hususta çalışan bütün arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu her iki çeşidimizin de ülkemiz için çiftçimiz için hayırlı olması diliyorum" dedi.