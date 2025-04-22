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Çiftçilere borç vererek tefecilik yapıyorlardı! Suç örgütlerine operasyon

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tefecilik ve tehdit iddiasıyla 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Nisan 2025 Salı 23:05 - Güncelleme:
Çiftçilere borç vererek tefecilik yapıyorlardı! Suç örgütlerine operasyon
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Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alaşehir ve çevre ilçelerdeki yaklaşık 60 çiftçiye borç vererek tefecilik yapan, alacaklı oldukları çiftçileri tehdit edip, bu yolla yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen 2 suç örgütünden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarından 133 personelin katılımıyla 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

30 SENET ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 milyon 622 bin 150 lira değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin lira değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 11 tapu, 2 av tüfeği, 26 gram uyuşturucu, 18 cep telefonu ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor, bir şüpheli de aranıyor.

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