5 Ekim 2025 Pazar
  • Çiftçiye can suyu olacaktı, kuraklık etkisini gösterdi: Uzunlu Barajı alarm veriyor
Güncel

Çiftçiye can suyu olacaktı, kuraklık etkisini gösterdi: Uzunlu Barajı alarm veriyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu beldesinde bulunan Uzunlu Barajı, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle alarm veriyor. 1996 yılında yaklaşık 80 bin dekar tarım arazisini sulamak amacıyla hizmete açılan barajda, 6 ay içerisinde su seviyesi gözle görülür şekilde düştü.

5 Ekim 2025 Pazar 10:55
Çiftçiye can suyu olacaktı, kuraklık etkisini gösterdi: Uzunlu Barajı alarm veriyor
Dron kamerasıyla 5 Nisan ve 4 Ekim 2025 tarihlerinde dron ile çekilen görüntüler, barajdaki dramatik su kaybını gözler önüne seriyor. Nisan ayında su seviyesinin oldukça yüksek olduğu barajda, Ekim ayı itibarıyla ciddi oranda çekilme yaşandığı görülüyor.

4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip barajın önceki yıllarda açık kanal sistemiyle sulama yaptığı, son yıllarda ise kapalı sistem basınçlı su yöntemiyle tarımsal sulamada kullanıldığı biliniyor. Ancak bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle baraj, çiftçiye can suyu olamadı.

Uzunlu beldesinde yaşayan Mükremin Şaşmaz, barajdaki son durumu şu sözlerle anlattı:

"Su seviyesi kuraklıktan düştü. Çandır ve Çayıralan'dan da su gelmiyor. Su gelmeyince çiftçiler de yararlanamadı. Şu an balıkların yaşayabildiği az bir miktar su var."

  • Uzunlu Barajı
  • Kuraklık
  • Su seviyesi düşüşü

