Çifte bayram yaşanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, bayram öncesi yoğun bir mesai haftası yaşanacak. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar kesintisiz çalışacak Genel Kurul’da önce, köprü geçiş cezalarıyla ilgili düzenlemenin de içinde bulunduğu ‘torba yasa’ ardından da binlerce askerin büyük bir merakla beklediği yeni askerlik düzenlemesi görüşülecek.

AK PARTİ, VEKİLLERİ UYARDI

Geçen hafta iftar saatine kadar çalışan Genel Kurul’un bu hafta, iftar sonrası gece boyunca da çalışması planlanıyor. Meclis’in yoğun çalışma temposunda olacağı, AK Parti grubundan milletvekillerine gönderilen uyarı yazısıyla da ortaya kondu. AK Parti grubu, milletvekillerine gönderdiği yazıda, Genel Kurul’un pazartesi ve cuma günleri de dahil olmak üzere gündemindeki teklifleri görüşmek üzere çalışacağı vurgulanırken, çalışmaların iftardan sonra da devam edeceği uyarısında bulundu. Vekillerin ‘mazeretsiz’ olarak Genel Kurul’da hazır olmaları istenen yazıda, Kurul’da gündeminde görüşülecek teklifler de sıralandı.

KÖPRÜ CEZALARI KALKACAK

TBMM Genel Kurulu’nun 27-31 Mayıs tarihleri arasındaki mesaisinde ilk sırayı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen kişilere verilen cezaların tahsilatından vazgeçilmesi ilgili düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi alıyor. Aynı zamanda turizm teşviki ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif de gündeme gelecek.

100 BİN ASKER TERHİS OLACAK

Genel Kurul’da bayramdan önce çıkartılması planlanan ikinci önemli düzenleme ise binlerce askerin beklediği yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifi. Torba Kanundan sonra çıkarılması düşünülen yasa teklifiyle, 6 ayını doldurmuş olan yaklaşık 100 bin dolayında askerin bayram tatili öncesinde terhis edilerek bayramı aileleriyle geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün ruhsatları bölerek aynı alan için birden fazla yeni ruhsat talep edebilmesini ve kamu kurumlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilmesiyle ilgili kanun teklifinin de yasallaşması bekleniyor.