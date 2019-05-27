Çifte bayram yaşanacak
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala müjdeler peş peşe geldi. Köprü kaçak geçişlerine af, 15 Bin TL hurda araç teşviki ve 6 ay askerlik sistemi bugün Meclis’te. Bayram öncesi yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme milyonlarca aileye çifte sevinç yaşatacak.
- STAR ANKARA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, bayram öncesi yoğun bir mesai haftası yaşanacak. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar kesintisiz çalışacak Genel Kurul’da önce, köprü geçiş cezalarıyla ilgili düzenlemenin de içinde bulunduğu ‘torba yasa’ ardından da binlerce askerin büyük bir merakla beklediği yeni askerlik düzenlemesi görüşülecek.
AK PARTİ, VEKİLLERİ UYARDI
Geçen hafta iftar saatine kadar çalışan Genel Kurul’un bu hafta, iftar sonrası gece boyunca da çalışması planlanıyor. Meclis’in yoğun çalışma temposunda olacağı, AK Parti grubundan milletvekillerine gönderilen uyarı yazısıyla da ortaya kondu. AK Parti grubu, milletvekillerine gönderdiği yazıda, Genel Kurul’un pazartesi ve cuma günleri de dahil olmak üzere gündemindeki teklifleri görüşmek üzere çalışacağı vurgulanırken, çalışmaların iftardan sonra da devam edeceği uyarısında bulundu. Vekillerin ‘mazeretsiz’ olarak Genel Kurul’da hazır olmaları istenen yazıda, Kurul’da gündeminde görüşülecek teklifler de sıralandı.
KÖPRÜ CEZALARI KALKACAK
TBMM Genel Kurulu’nun 27-31 Mayıs tarihleri arasındaki mesaisinde ilk sırayı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen kişilere verilen cezaların tahsilatından vazgeçilmesi ilgili düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi alıyor. Aynı zamanda turizm teşviki ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif de gündeme gelecek.
100 BİN ASKER TERHİS OLACAK
Genel Kurul’da bayramdan önce çıkartılması planlanan ikinci önemli düzenleme ise binlerce askerin beklediği yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifi. Torba Kanundan sonra çıkarılması düşünülen yasa teklifiyle, 6 ayını doldurmuş olan yaklaşık 100 bin dolayında askerin bayram tatili öncesinde terhis edilerek bayramı aileleriyle geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün ruhsatları bölerek aynı alan için birden fazla yeni ruhsat talep edebilmesini ve kamu kurumlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilmesiyle ilgili kanun teklifinin de yasallaşması bekleniyor.
Yasa teklifi AK Parti’den
Genel Kurul’da görüşülecek Askeralma Kanunu Teklifi AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşları tarafından hazırlandı. Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.
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