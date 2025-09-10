İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2856
  • EURO
    48,3494
  • ALTIN
    4848.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çifte cinayette kan donduran detay! Katil tanıdık çıktı
Güncel

Çifte cinayette kan donduran detay! Katil tanıdık çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Dursune Bilgili (50) ve kızı Havva Nur Anzerli'nin (5) öldürülmesine ilişkin 18 yaşından küçük M.İ.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlının Dursune Bilgili'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
Çifte cinayette kan donduran detay! Katil tanıdık çıktı
ABONE OL

Olay, Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşular, daireden gelen ağır koku sebebiyle durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Dursune Bilgili'nin eşinden boşandığı öğrenildi.

Korkunç olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Dursune Bilgili'nin 18 yaşından küçük oğlu M.İ.G.'nin işlediğini tespit etti.

M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.