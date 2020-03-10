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Başkan Erdoğan'dan akaryakıt müjdesi: Çifte indirim geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada yaptığı açıklamalarda vatandaşa akaryakıt müjdesini de veren Erdoğan, 'Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız” dedi.

10 Mart 2020 Salı 14:21 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

BENZİNDE 60 KURUŞ, MOTORİNDE 55 KURUŞ İNDİRİM

Petrol fiyatlarının rekor seviyede düşmesini değerlendiren Başkan Erdoğan vatandaşlara çifte indirim müjdesi verdi. 

Başkan Erdoğan, “Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız” dedi.

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