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Çifte mağduriyete AGO çözüm oldu  

Adalet Bakanlığı’nın ilk etapta 56 adliyede hayata geçirdiği Adli Görüşme Odaları, şiddet ve istismara uğrayan kadın ve çocukların ikinci kez mağdur olmasının önüne geçti. 

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Adalet Bakanlığı tarafından mağdur haklarının güçlendirilmesi için 2017 yılında hayata geçirilen ‘Adli Görüşme Odaları’nda (AGO), bugüne kadar 10 bin 450 kişiye hizmet verildi. Yeni hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde önemli bir yer tutan Adli Görüşme Odaları’nda, şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocukların ifadesi uzmanlar eşliğinde cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan alınıyor. 

81 İLDE KURULACAK  

49 il ve 56 adliyede bulunan odalar sayesinde, şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan mağdurların ikinci defa örselenmesinin önüne geçildi. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen ilk Yargı Paketi’nin kanunlaşması halinde, Adli Görüşme Odaları yasal altyapıya kavuşturulacak. Adli Görüşme Odaları’nın bulunmadığı 25 il için kapsamlı bir çalışma yapılıyor 2020 yılı sonuna kadar 81 ilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize´de olmak üzere 7 ilde Nisan ayında kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nde de, 6 ayda 6 bin 703 dosya kaydı oluşturuldu. 519 kişi adli süreç, sahip oldukları haklar ve yükümlülükleri ile kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirildi. 

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