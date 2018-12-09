Çifti demir çubukla döve döve öldürmüşler

Katil zanlılarına henüz ulaşılamazken, talihsiz çiftin demir çubuklar ile darp edilerek öldürüldüğü belirlendi. Cansız bedenleri bulunan Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54), 24 saat açık olan marketlerini işletiyordu. Hasan Hüseyin ve eşi Şenay, geçen perşembe günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Olay, alışveriş için gelen bir müşterinin çiftin cansız bedenlerini görüp, ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren kişi ya da kişilerin, marketten bir şey almadıkları saptandı.

ZEYTİNLİK KUNDAKLANDI

Yaklaşık 15 gün önce zeytinliklerinin kundaklandığı belirleyen Jandarma, çiftin telefon görüşme kayıtlarını ve banka hesaplarını incelemeye aldı. Çift İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası toprağa verildi. İlk otopsi raporuna göre, karı-kocanın başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.